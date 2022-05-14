انت الان تتابع خبر لاعب انجليزي يهدد محمد صلاح علنا وجمهور اللاعب المصري بحالة قلق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد فوز فريقه على أرسنال في "الديربي" اللندني، أشعل النجم الكوري هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للموسم (2021-2022)، حيث أحرز سون الهدف الثالث لتوتنهام، ليرفع رصيده إلى 21 هدفا، ويصبح على بعد هدف واحد من متصدر ترتيب أفضل هدافي الدوري للموسم الجاري، النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول.

وبعد الهدف، خرج سون في الدقيقة 71 من عمر المباراة، وكان معترضا على تبديله، بشكل علني، مستخدما إشارات اليد، أمام أعين مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي أخرجه، وأعطى الفرصة للوكاس مورا، حيث كان سون يسعى الى تسجيل المزيد من الأهداف، للحاق بركب صلاح، خاصة في ظل تراجع مستوي أرسنال في المباراة، بعد طرد لاعبه روب هولدينج، في بداية اللقاء،

ويلي محمد صلاح وسون، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرتبة الثالثة برصيد 18 هدفا مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الدوري.

وتفاعل الجمهور المحب لمحمد صلاح، معبرين عن قلقهم من تمكن اللاعب سون من تجاوز اللاعب المصري بالاهداف وحرمانه من تتويجه هداف الدوري الانجليزي، كما حدث في الموسم الماضي عندما توج هاري كين نجم توتنهام، بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا بفارق هدف واحد أمام محمد صلاح.

وعلى صعيد آخر، يقود محمد صلاح، فريقه ليفربول فى مواجهة نارية ضد تشيلسي، مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي فى الساعة السادسة إلا الربع، بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.