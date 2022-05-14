انت الان تتابع خبر رئيس الوحدات: ملتزمون بدفع مستحقات زريق وانداي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال رئيس نادي الوحدات الأردني، بشار حوامدة، السبت، إنه على تواصل مستمر مع محترفي الفريق السابقين، اللبناني أحمد زريق والسنغالي عبدالعزيز انداي، بشأن مطالبهما المالية.

وأوضح حوامدة، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "قبل يومين تواصل معي زريق، وتم الاتفاق على دفع مستحقاته بعد وصول الدفعة الآسيوية".

وتابع: "كنت قد دفعت لهما 5 آلاف دولار، وبقيت 10 آلاف دولار لكل منهما، وننتظر وصول مستحقاتنا من الاتحاد الآسيوي، لإنهاء ملفهما بشكل نهائي".

وأضاف: "اللجنة المؤقتة الأخيرة رحلت مشكلتهما إلى ما بعد الانتخابات، بعدما أجرت معهما مخالصة مالية، دون أن تدفع لهما نهائيا".

وأردف: "إدارة النادي المنتخبة برئاستي، تحرص على الوفاء بالتزاماتها تجاه كل شخص له مستحقات على الوحدات، ضمن آلية تراعي الظروف المالية الحالية".

وكان زريق وانداي قد مثلا الوحدات في الموسم الماضي، وشاركا في دوري أبطال آسيا، كما نجح انداي في التتويج هدافا للدوري الأردني، في الموسم قبل الماضي.