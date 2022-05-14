انت الان تتابع خبر رئيس نادي الصريح: من يطالب بمدرب جديد فليدفع راتبه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد عمر العجلوني، رئيس نادي الصريح، تمسكه بالجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة محمد العبابنة، رغم الخسارة أمام الحسين إربد بهدفين دون رد في دوري المحترفين الأردني.

وكتب العجلوني، السبت، عبر حسابه على فيسبوك: "إلى جماهير الصريح الحبيبة، كونوا على يقين أن محمد العبابنة باقٍ في نادي الصريح الرياضي".

وأوضح: "العبابنة واحد من أبناء الصريح، ومن يرغب من جماهير الصريح في تغيير المدرب، فليأتي براتب المدرب الجديد وأنا على استعداد لذلك".

وواصل: "أنا سعيد لحرارة بعض أبناء الصريح على الفريق، فهذا يؤكد أن قلبهم على النادي".

وخاض الصريح 6 لقاءات في الدوري الأردني للمحترفين، حتى الآن، حيث فاز مرتين وخسر 4.