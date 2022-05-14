انت الان تتابع خبر وكيل ديبالا يفاوض عملاقي البريميرليج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يقترب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وينتهي عقد ديبالا مع السيدة العجوز في الصيف المقبل، وأعلن النادي الإيطالي أن مهاجمه الأرجنتيني لن يحصل على عقد جديد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن خورخي أنطون، وكيل ديبالا، يتواجد في مدينة لندن، لإجراء مفاوضات مع مانشستر يونايتد وآرسنال.

وأشارت إلى أن أنطون سيلتقي أيضًا مع فرانك تريمبولي، الذي يعمل وسيطًا مع عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ديبالا يتواجد أيضًا ضمن قائمة اهتمامات توتنهام ونيوكاسل وإنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت "ذا صن" أن ديبالا سيحصل على مكافأة توقيع كبيرة، عند انتقاله إلى أي نادٍ، لأنه سيوقع في صفقة مجانية.