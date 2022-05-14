“الآن”حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء عبر منصة مكاني makani.com.sa مباراة نهائي كأس الملك

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عمر شويل - جدة موعد فتح موقع حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء القادمة في نهائي كأس الملك سلمان، من أهم المواعيد التي تترقبها جماهير الزعيم، للدخول وشراء التذاكر من أجل مؤازرة الهلال في اللقاء والتتويج باللقب الغالي، ومباراة الهلال والفيحاء تحدد لها يوم الخميس القادم الموافق 2022/05/19 على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، بعروس البحر الأحمر مدينة جدة، بعد تأجيل مباريات دوري المحترفين أصبح أقرب البطولات للزعيم هي بطولة الكأس، وفيما يلي ألية الحجز الإلكتروني.

كانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت عن توقف الفاعليات الرياضية لمدة ثلاث أيام، بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بداية من يوم الجمعة حتى يوم الإثنين 2022/05/15، ويستأنف النشاط بمباراة نهائي الكـأس وبعدها تنطلق مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بلقاء القمة الهلال والاتحاد الذي سيحدد بنسبة كبيرة من هو بطل دوري المحترفين 2022 هل العميد أم الزعيم.

طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء بدأ البحث عنها عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، شراء التذاكر من خلال تطبيق مكاني السعودي لجماهير الفريقين للدخول وحجز تذاكر النهائي، وحتى الآن لم يعلن عن موعد تفعيل الموقع ولا عن الأسعار، وهو ما سنتابعه معكم خلال الساعات القليلة القادمة وسنقدمه لكم من خلال موقعكم ثقفني، لمتابعينا داخل المملكة عشاق الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة.