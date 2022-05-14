نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب تاجيل مباراة الهلال والاتحاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن رابطة أندية المحترفين في الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الهلال والاتحاد المقبلة بين فريقي نادي الاتحاد السعودي ونادي الهلال في قمة كرة القدم السعودية ، وتأتي مباراة الناديين في اطار المنافس علي قمة دور كأس الأمير محمد بن سلمان آل سعود لكرة القدم للمحترفين للنسخة الحالية 21/22 ، وكان محدد إقامة المباراة يوم الأحد الخامس عشر من مايو 15/05/2022 م ضمن فعاليات الجولة 27 من عمر مسابقة دوري كرة القدم السعودي الممتاز ، ويعزي سبب تاجيل مباراة الهلال والاتحاد إلي وفاة حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، حيث أعلن الحداد لمدة ثلاث أيام ، وترتب عليه تأجيل كافة مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي ومن ضمنها مباراة الاتحاد والهلال.

سبب تاجيل مباراة الهلال والاتحاد

بعد تداول أخبار كثيرة بخصوص تأجيل لقاء الكلاسيكو ، تأجيل مباراة الهلال والاتحاد علي قمة الدوري بسبب وفاة رئيس دولة الإمارات :

كان ناشطون نشروا بعض الأخبار عن رجوع الأسباب لأعطال في نظام مكاني لحجز تذاكر المباريات.

لكن السبب الحقيقي جاء في تأجيل معظم مباريات الجولة 27 حداداً علي روح الفقيد الشيخ خليفه بن زايد رحمه الله.

ستقام قمة منافسات الجولة 27 بين الاتحاد والهلال يوم 23 مايو الجاري بعدما كان من المقرر لعبها يوم الأحد المقبل 15 – 5 – 2022 م.

بعدما 2022 م. سيتوالى لاحقاً الإعلان عن مواعيد جديدة لجميع المباريات المؤجلة علي مدار ساعة أو ساعات خلال اليوم.

و قررت لجنة إدارة بطولة الدوري تأجيلها للجولة 27 في بعض المباريات وليس جميعها.

ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم حتي الجولة 26

نستعرض ترتيب فرق الدوري السعودي حتي الجولة 26 من عمر المسابقة قبل الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد كالآتي :

علي الصدارة نادي الاتحاد بـ 61 نقطة من 26 مباراة بواقع 19 فوز و 4 تعادل و 3 هزائم. المركز الثاني نادي الهلال بـ 55 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز منهم بـ 16 وخسر 3 وتعادل سبع مرات. فيما أتي النصر ثالثاً بواقع 51 نقطة من 26 مباراة فاز منهم بـ 16 وتعادل 3 وخسر 7 لقاءات. وفي المركز الرابع والخامس جاء ناديي الشباب و ضمك علي الترتيب. وتحتل فرق الاتفاق والباطن والحزم المراكز الأخيرة بترتيب 14 و 15 و 16. وحدد مواعيد جديدة بينها الكلاسيكو الناري بين الهلال والاتحاد والفيحاء وضمك يوم 23/5. تأجيل مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال سبب صخب في الشارع الرياضي الكروي.

و كشفت تقارير أنه سيجري التنسيق مع الإتحاد الآسيوي للتنسيق مع بطولة دوري أبطال آسيا.

بهذا الترتيب يضمن كل من الهلال السعودي والاتحاد السعودي رسميا مشاركة في المسابقات القارية للعام المقبل.