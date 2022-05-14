نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم مجانا – تردد قناة الجزائرية الوطنية نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم مجانا على نايل سات والأقمار الأخرى ، هو ما يبحث عنه الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم والفريقين في كل مكان ، حيث يلتقي النظيرين مساء اليوم السبت الموافق 14-5-2022 في إطار لقاء العودة بدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 ، اللقاء الذي سيكون محض اهتمام ومتابعة جميع عشاق كرة القدم في كافة أنحاء الدول العربية والشرق الأوسط، وهناك العديد من الجماهير التي لا تمتلك اشتراك في قنوات بي إن سبورت الرياضية يريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم مجانا على نايل سات والأقمار الأخرى، فقد أعلنت بعض القنوات المجانية أنها تذيع ماتش الأهلي ووفاق سطيف اليوم بشكل مجاني على نايل سات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم مجانا على نايل سات ، تنطلق صافرة حكم المباراة لبداية اللقاء الأهم على الإطلاق بين النظيرين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة عاصمة مصر وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما تنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

ويستقبل ملعب استاد خمسة جويلية لقاء الشقيقين لحساب عودة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 ، وكان المارد الأحمر قد حسم لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب السلام في القاهرة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، ولعل تلك النتيجة تجعل الأهلي مؤهلاً إلى دور النهائي بجدارة إلا وأن يُحقق وفاق سطيف المفاجأة ويصنع ريمونتادا أمام الأهلي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الأهلي ووفاق سطيف

قبل أن نتعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم مجانا على نايل سات ، نود أن نُطالعكم على تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد وفاق سطيف اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي جاءت بناءً على ما نشرته بعض الصحف الرياضية منذ ساعات قليلة، كالتالي:

تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف اليوم : ( محمد الشناوى – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – على معلول – محمد هانى – اليو ديانج – أفشة – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – بيرسى تاو ).

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الوطنية الجزائرية

ستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم على نايل سات وعرب سات قناة بي إن سبورت 3 HD الرياضية ولكن بشكل حصري في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وستعمل قناة الجزائرية الوطنية على نقل ماتش الأهلي ووفاق سطيف اليوم مجانا ويُمكن استقبال تردد الجزائرية الأرضية على نايل سات عبر التردد التالي:

القناة: Elwatania TV

القمر: نايل سات

التردد : 10922

استقطاب: أفقي

الترميز: 27500

وبهذا القدر نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال قدمنا من خلالة تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم مجانا على نايل سات ، قناة الوطنية الجزائرية ، وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد وما يخص مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم في عودة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 ، وذلك حيث سنعمل على تقديم متابعة مستمرة بخصوص ملخص نتيجة أهداف مباراة الأهلي ووفاق سطيف لحظة بلحظة، وذلك من خلال تقارير متتالية على موقعنا وقت انطلاق هذا الحدث الكبير.