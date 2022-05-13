نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| حقيقة تأجيل مباريات الدوري السعودي .. الأسباب وموعد عودته! في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأجيل مباريات الدوري السعودي ، بينما انطلقت أولى مباريات الجولة 27 من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم 2022 ، وذلك يوم أمس الخميس 12 مايو 2022، أُعلن قبل ساعات قليلة، عن تأجيل باقي مباريات الأسبوع، والتي تقام على مدار 4 أيام، من بينهما الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد ، والذي سيحدد بشكلٍ كبير، بطل النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم .

تأجيل مباريات الدوري السعودي

في التفاصيل، تناقلت وسائل إعلام سعودية، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن تأجيل مباريات الجولة السابعة والعشرين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين .

وأفادت المصادر الإعلامية، أن التأجيل سيمتد “حتى إشعار آخر”.

وكشفت مصادر أخرى، أن مباريات الأسبوع 27 من دوري المحترفين السعودي ، سيتم تعطيلها لمدة 3 أيام.

وكانت قد انطلقت مباريات اليوم الأول من الجولة أمس الخميس 12 مايو 2022.

حيث أقيم لقاءين، الأول مباراة التعاون والباطن ، والتي انتهت بفوز الذئاب.

كما لُعبت مباراة الشباب والفيصلي ، وحصد الليوث نقاطها الثلاث.

إليكم ترتيب جدول الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم الأول في الجولة 27 :

كان من المقرر أن تُستأنف اليوم الجمعة 13 مايو 2022، مباريات الأسبوع السابع والعشرين من المسابقة.

حيث كان مقررًا إقامة لقاءين، هما مباراة الفيحاء وضمك ، تليها مباراة الرائد والنصر .

على أن تُستكمل باقي المباريات يوم السبت 14 مايو 2022، بإقامة مواجهتين، هما مباراة الفتح والطائي ، و مباراة الأهلي وأبها .

وفي اليوم الأخير، كانت ستقام يوم الأحد 15 مايو 2022، مباراتين، الأولى مباراة الاتفاق والحزم ، ثم مباراة الاتحاد والهلال في الكلاسيكو السعودي .

أسباب التأجيل

وحول أسباب تأجيل مباريات الدوري السعودي في الجولة 27، فقد كشفت وسائل إعلام سعودية أنها يأتي لأسباب تضامنية.

حيث رفعت المملكة العربية السعودية راية الحداد، مشاطرة للشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة.

إذ أُعلن قبل ساعات، عن وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ما استوجب تعطيل كافة الأنشطة الرياضية، كما أسلفنا في حدود 3 أيام على الأقل.