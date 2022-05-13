مباراة الأهلي ووفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي ووفاق سطيف، ينتظر جماهير الكرة المصرية وعشاق المارد الأحمر مباراة الذهاب التي ستجمع فريقهم مع فريق وفاق سطيف الجزائري لتحدي الفريق المتأهل لنهائي البطولة هذا الموسم وفي مباراة الذهاب استطاع المارد الأحمر تحقيق الفوز على الفريق الجزائري بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهم في القاهرة وجاء تأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية هذا الموسم بعد تحقيق الفوز على فريق الرجاء المغربية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك في مجموع لقائي الذهاب والإياب بينما جاء تأهل الفريق الجزائري إلى هذا الدور من البطولة بعد إخراج فريق الترجي التونسي من البطولة بعد الفوز عليه في الدور الماضي حيث تعادل معه بدون أهداف في مباراة الذهاب ثم حقق الفوز على الترجي بهدف نظيف في مباراة الإياب ليلتقي الفريق الجزائري مع المارد الأحمر المصري في قبل النهائي، وفي هذا المقال سنقدم موعد مباراة الإياب بين الفريقين والقنوات الناقلة.

مباراة الأهلي ووفاق سطيف بإياب نصف نهائي دوري الأبطال الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف فريق وفاق سطيف الجزائري فريق الأهلي المصري في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 14 مايو 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت الجزائر ومن القنوات المفتوحة الناقلة لأحداث المباراة القناة الجزائرية الأرضية كما سيتم إذاعة المباراة عبر شاشة قنوات بي ان سبورت القطرية الحاصلة على حقوق نقل وبث مباراة البطولة الإفريقية beIN Sports 3.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: آليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

وفي المؤتمر الصحفي ذكر المدير الفني للمارد الأحمر بيتسو موسيماني أن فريقه سيدخل المباراة دون التفكير أو الاعتماد على مباراة الذهاب وقال هناك الكثير من المباريات التي استطاعت الفرق التي هزمت في مباراة الذهاب من صنع ريمونتادا وقلبت تأخرها إلى تقدم والتأهل لذلك ذكر أن فريقه سيدخل مباراة الإياب على أساس انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل لتوقع حدوث أي مفاجأة في عالم كرة القدم كما أكد على قوة الفريق المنافس وصعوبة المباراة على أرضه ووسط جماهيره.