فابينيو يغيب عن ليفربول في مواجهة نهائي الكأس ضد تشيلسي

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، غياب لاعب الوسط البرازيلي فابينيو بسبب الإصابة، عن مواجهة "الريدز" ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويلتقي ليفربول، خصمه تشيلسي، غدا السبت، على ملعب "ويمبلي" في لندن، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتحدث كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي عشية المواجهة المرتقبة، عن فابينيو قائلا: "هناك فرصة جيدة لعودته مرة أخرى هذا الموسم، لكن ليس في نهاية الأسبوع" وهو ما يعني غياب البرازيلي عن لقاء الغد.
وكان فابينيو، تعرض لإصابة عضلية خلال فوز ليفربول 2-1 على أستون فيلا، الثلاثاء الماضي، في الدوري الإنجليزي، حيث غادر الملعب في الدقيقة 30.
ويتطلع ليفربول لتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث فاز بالفعل بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، وسيلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي، ونهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد نهاية الشهر الحالي، وتتبقى له مباراتان في الدوري الإنجليزي، لكنه يحتاج لمعجزة لتحقيق لقب "البريميير ليغ".
ويحتل نادي ليفربول حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، كما أن الأخير يمتلك أفضلية فارق الأهداف +72 مقابل +62 لنادي ليفربول.
المصدر: وكالات
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