أول هاتريك للبرازيلي فينسيوس.. ريال مدريد يسحق ليفانتي بسداسية نظيفة

أول هاتريك للبرازيلي فينسيوس.. ريال مدريد يسحق ليفانتي بسداسية نظيفةحقق ريال مدريد، انتصارًا عريضًا بنتيجة (6-0)، مساء اليوم الخميس، ضد ليفانتي، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر الليجا.

سداسية الملكي حملت توقيع فينيسيوس "هاتريك" في الدقائق 45 و68 و83، وميندي وبنزيما ورودريجو في الدقائق 13 و19 و34.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 29 نقطة في ذيل الترتيب، وتأكد هبوطه.

بدأت المباراة بضغط من الملكي، ونجح في التقدم بالهدف الأول عبر ميندي، الذي تلقى تمريرة من مودريتش، وانطلق وراوغ الحارس كاردنيس وأسكن الكرة داخل الشباك في الدقيقة 13.

وصوب فيدي فالفيردي، كرة قوية في الدقيقة 16، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

ونجح بنزيما في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 19، إذ تلقى عرضية فينيسيوس داخل المنطقة، وسدد رأسية في الشباك.

وصوب فينيسيوس كرة في الدقيقة 21، لولا الحارس كاردينيس الذي تألق وحولها لركلة ركنية.

وأضاف رودريجو الهدف الثالث في الدقيقة 34، فمن ركلة ركنية نفذها مودريتش وصلت داخل المنطقة لرودريجو الذي صوب مباشرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف فينيسيوس الهدف الرابع، بتصويبة قوية لم يستطع الحارس التصدي لها.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد محاولاته عبر فينيسيوس ورودريجو بتسديدات لزيادة مهرجان الأهداف.

وصوب باردي لاعب ليفانتي، كرة قوية ارتطمت بالعارضة الأفقية في الدقيقة 46.

وأرسل موراليس، كرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى ريال مدريد في الدقيقة 52.

وسجل فينيسيوس الهدف الخامس لريال مدريد في الدقيقة 68، بعد تمريرة سحرية من كريم بنزيما.

واستمرت سيطرة ريال مدريد، حتى سجل فينيسيوس الهاتريك الشخصي والهدف السادس للريال في الدقيقة 83، حيث تلقى تمريرة يوفيتش لينفرد بالحارس ويضع الكرة في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الملكي 6-0.

المصدر / كووورة