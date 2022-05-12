نتيجة مبارة السحاب والسلط

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الرياض - احمد صلاح - تفوق فريق سحاب على السلط في المباراة التي جرت الخميس، على ستاد عمان الدولي، بهدف دون رد للاعب سند جعاره، في افتتاح الاسبوع السادس لمرحلة ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم.

ورفع سحاب بهذا الفوز رصيده الى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد السلط في المركز العاشر بـ4 نقاط.

ويشهد غد الجمعة، إقامة مباراتين في عمان وإربد، في اطار منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وعلى ستاد الحسن بإربد، يلتقي فريقا نادي الحسين إربد والصريح عند الخامسة والنصف مساء، فيما تتجه الانظار عند الثامنة مساء إلى مباراة الفيصلي والجزيرة التي تقام على ستاد عمان، ويوم السبت يلتقي فريقا الرمثا والوحدات على ستاد الحسن بإربد.

أعلن اتحاد كرة القدم عن قراره بتعديل مواعيد ومواقع إقامة مباريات دوري المحترفين المقرر عقدها السبت الموافق 21 أيار الجاري، وفق كتاب رسمي للاتحاد.

وبين الاتحاد في الكتاب، أن التعديل جاء نظرًا لحاجة ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة لاستكمال أعمال الصيانة.

وتقرر نقل المباريات إلى ستاد عمان الدولي على أن يكون لقاء شباب الأردن ومعان في تمام الساعة الخامسة مساءً، وأن يبدأ لقاء الوحدات وسحاب عند التاسعة مساءً.

وكان الاتحاد قد قرر الشهر الماضي، نقل المباريات المقررة على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة إلى ستاد عمان الدولي خلال فترة إغلاق ملعب القويسمة، وذلك لعدم جاهزية الملعب لمباريات الجولة الرابعة وحتى السابعة من الدوري الأردني للمحترفين 2022، لحين استكمال أعمال الصيانة لأرضية الملعب.