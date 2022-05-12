انت الان تتابع خبر تعرف على هوية الرياضي الأعلى دخلاً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت مجلة "فوربس" الشهيرة، عن تصدر النجم الأرجنتيني ومهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي، قائمة الرياضين الأعلى دخلا على مستوى العالم.

وقدرت "فوربس" عائدات ميسي البالغ(34 عاما) بـ130 مليون دولار في آخر 12 شهرا، ليصبح الرياضي الأعلى دخلا في العالم للمرة الثانية، بعد أن حقق الأمر ذاته في 2019.

وشملت إيرادات عقود الرياضيين من اللعب جميع أموال الجوائز والرواتب والمكافآت المكتسبة خلال فترة 12 شهرا، بينما الأرباح خارج الملاعب هي تقدير لصفقات الرعاية ورسوم الظهور وإيرادات الترخيص.

وجاء الأمريكي ليبرون جيمس، نجم نادي لوس أنجلوس ليكرز المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في المركز الثاني، بدخل سنوي إجمالي بلغ 121 مليون و200 آلف دولار.

بينما اكتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاما) هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي، في المركز الثالث، بدخل سنوي إجمالي قدره 115 مليون دولار.

واحتل البرازيلي نيمار دا سلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان، في المركز الرابع، بنحو 95 مليون دولار سنويا، وتلاه ستيفن كرى، لاعب جولدن ستيت وريورز بدوري السلة الأمريكي بدخل سنوي مقداره 92.8 مليون دولار.

وجاء كيفن دورانت، لاعب بروكلين نتس بـ 92 مليون دولار في المرتبة السادسة، أمام نجم التنس السويسري المخضرم روجر فيدرر (40 عاما)، الذي وصل دخله إلى 90.7 مليون دولار، على الرغم من مشاركته في خمس بطولات فقط في 2021 قبل انتهاء موسمه بسبب جراحة في الركبة.

واحتل الملاكم المكسيكي الشهير كانيلو ألفاريز المركز الثامن برصيد 90 مليون دولار، وخلفه توم برادي لاعب كرة القدم الأمريكية بـ 83.9 مليون دولار، ومن ثم اليوناني يانيس أنتيتوكومبو، لاعب ميلووكي باكس، في المركز العاشر برصيد 80.9 مليون دولار.