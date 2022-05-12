بدء بطولة البحر المتوسط للمبارزة غدا

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الرياض - احمد صلاح - تبدأ المنتخبات الوطنية يوم غد الجمعة، بخوض غمار منافسات بطولة البحر المتوسط للمبارزة التي يستضيفها الاتحاد الأردني للعبة، والتي تقام مبارياتها في صالة الأرينا التابعة لجامعة عمان الأهلية، وتستمر حتى مساء الأحد المقبل.

ويشارك في البطولة 203 لاعبين من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وتركيا واليونان والجزائر والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين وعمان واليمن، إضافة إلى الأردن من فئات تحت 20 و15 و13 عاماً للذكور والإناث، وللأسلحة الثلاثة (الفلورية والسابر والإيبية).

وكثفت منتخباتنا الوطنية تحضيراتها للبطولة بهدف تسجيل أفضل النتائج وتحقيق الإنجازات حيث خاض المنتخب الوطني معسكراً أُقيم في فندق الاتحاد بمدينة الحسين للشباب.

وسيمثل المنتخب الوطني في هذه البطولة، 47 لاعباً ولاعبة يقودهم جهاز فني يتكون من أنس الكايد، حسان القنة، علي ابو زمع، بشار أبو عاصي والروماني مارتن، إلى جانب المعد البدني محمد جوهر.