انت الان تتابع خبر الفيصلي والحسين يلتقيان الجزيرة والصريح بدوري المحترفين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يشهد يوم غد الجمعة، إقامة مباراتين في عمان وإربد، في اطار منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وعلى ستاد الحسن بإربد، يلتقي فريق نادي الحسين إربد والصريح عند الخامسة والنصف مساء، فيما تتجه الانظار عند الثامنة مساء إلى مباراة الفيصلي والجزيرة التي تقام على ستاد عمان، ويوم السبت يلتقي فريقا الرمثا والوحدات على ستاد الحسن بإربد.

وتفتتح الجولة السادسة من الدوري اليوم الخميس، بلقاء السلط وسحاب على ستاد عمان الدولي عند الساعة السابع مساء.

يشار إلى أن الحسين إربد يتصدر الدوري برصيد 11 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 9 نقاط.