نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الشباب والأهلي كأس خادم الحرمين (الليوث تكمل المربع الذهبي) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الشباب والأهلي ، تختتم مساء الإثنين 21 فبراير 2022، مباريات دور ربع النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022/2021 وذلك بمواجهة قوية، تعتبر صعبة على طرفيها، حيث يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، لقاء حاسم لا يقبل القسمة على اثنين، يجمع فريقا الأهلي والشباب ، حيث يطمح قلعة الكؤوس إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه – بصفته أكثر الأندية تتويجًا به – منذ 2016، فيما يأمل الليث الأبيض في إضافة لقب رابع في بطولة كأس الملك.

خلال السطور المقبلة، سنستعرض بالتفاصيل الكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الشباب والأهلي والقنوات الناقلة ، ورحلة الفريقين في النسخة الحالية من كأس خادم الحرمين وتاريخ المشاركات والإنجازات، إضافة إلى تاريخ مواجهات الشباب والأهلي في كأس الملك .

مباراة الشباب والأهلي

على خير تختتم مساء الإثنين، مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الملك السعودي الملقبة أيضًا بـ أغلى الكؤوس ، بمواجهة نارية تضم الشباب ضد الأهلي .

فـ الشباب يأمل في مصالحة جماهيره، بعد خسارته المدوية في الجولة 21 من الدوري السعودي أمام الهلال بخماسية نظيفة.

والتي أفقدت شيخ الأندية وصافة البطولة لحساب النصر ، الذي فاز بدوره بصعوبة على الباطن .

بينما يأمل الأهلي في إنجاز ولو من بوابة البطولة الثانية في السعودية ، بعد ابتعاده تمامًا عن المنافسة في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم.

فيما نستعرض ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد انتهاء مباريات الجولة 21 :

وهذا ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين :

يُشار إلى أن مباريات دور ربع النهائي من كأس الملك ستشهد مواجهات غاية في القوة والإثارة.

يتصدرها بالطبع الكلاسيكو السعودي أو ديربي الرياض حيث مباراة النصر والهلال .

إلى جانب مباراة التعاون والاتحاد والتي تمثل أهمية كبرى لجماهير العميد.

نادي الشباب

مع أصحاب الديار، نادي الشباب السعودي ، نبدأ تغطيتنا، والذي يسعى جاهدًا إلى مواصلة نتائجه الجيدة هذا الموسم.