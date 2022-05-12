موعد الديربي السعودي بين الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة

يلتقي نادي اتحاد جدة ونادي الهلال في قمة سعودية مصيرية لتحديد إلى من يتجه درع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية هذا الموسم في مبارات الاتحاد والهلال المنتظرة، ويترقب الكثيرون من محبي مرة القدم معرفة ملعب المباراة وفي أي موعد ستقام، وما القنوات التي ستقوم بنقلها.

موعد الديربي السعودي بين الاتحاد والهلال والملعب المقام عليه المباراة

من المقرر إقامة الديربي السعودي بين الاتحاد والهلال في الدور الثاني من بطولة دوري محمد بن سلمان السعودي، حيث فاز الهلال في مباراة الدور الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون المواجهة القادمة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، والذي يعتبر الملعب الرئيسي للفريقين، فهو ملعب كبير يتسع لعدد خمسة وستون ألف متفرج، ويقوم بتحكيم اللقاء حكم الساحة الدولي ويلتون سامبايو البرازيلي الجنسية ذو الواحد وأربعون عاماً.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال

أما عن القنوات الناقلة فكما هو معتاد فإن جميع مباريات دوري الامير محمد بن سلمان السعودي تذاع حصرياً على قنوات السعودية الرياضية (SSC)، وهي قنوات بجودة SD مفتوحة لأي جهاز إستقبال فضائي، ومتوفرة أيضًا بجودة HD، ولكن مشفرة بباقتين الأولى باقة للإنترنت، والتلفاز عن طريق تطبيق شاهد VIP وجهاز GOBX معاً، والباقة الثانية هي باقة تمكنك من المشاهدة عبر الإنترنت فقط عن طريق تطبيق شاهد VIP، وتُبث قنوات (SSC) على القمر الصناعي بدر 6 – 26 درجة شرقاً على تردد 12418 أفقي بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4 ، وأما عن هذه المباراة تحديداً فإنها تذاع عبر قناة (SSC1 HD) المشفرة، وقناة (SSC1 SD) المفتوحة.

فرص الفريقين للفوز باللقب

يدخل الفريقين اللقاء بفرص متفاوتة للفوز بلقب دوري كاس الامير محمد بن سلمان حيث يتصدر نادي الإتحاد جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن نادي الهلال، وفي حالة فوز الإتحاد فإن لقب الدوري يعتبر قد حسم بنسبة 99 بالمائة لصالح الإتحاد إلا أنه من المحتمل أن تحدث معجزة تجعل الهلال يقتنص اللقب رغم الخسارة، أما في حالة فوز الهلال فسوف يحافظ على أماله في الفوز باللقب، ويؤجل الحسم لجولة أخري أو جولتين، وربما لآخر جولة لتستمر الإثارة حتى آخر دقيقة في البطولة.