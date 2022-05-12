انت الان تتابع خبر جبنالكم مواعيد مباريات اليوم بالدوري الانجليزي والاسباني والسعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يشهداليوم الخميس الموافق 12 من شهر مايو لعام 2022، العديد من اللقاءات بكل من الدوري الاسباني و الدوري الإنجليزي والدوري السعودي.

يواجه توتنهام هوتسبير نظيرة ضيفه أرسنال، في مواجهة مؤجلة رقم 22 من الدوري الإنجليزي، ويحل ليفانتي ضيفًا على ريال مدري ب في الجولة رقم 36 من عمر الدوري الإسباني،كما يلاقي رايو فاييكانو ضيفه فياريال، ويستضيف ريال سوسيداد النظير قادش.

مباريات اليوم بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

1-في تمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت القاهرة، تقام مباراة فريقي الشباب، و الساعة 8:50 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية و الساعة 9:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف يتم اذاعتها علي قناة السعودية الرياضية 1.

2- في تمام الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة، تقام مباراة فريقي التعاون و الباطن و الساعة 7:20 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و الساعة 8:20 مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف يتم بث اللقاء علي قناة السعودية الرياضية 2.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

1-في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، تقام مباراة فريقي ريال مدريد وليفانتي، والساعة 10:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف يتم بث اللقاء علي قناة بي إن سبورتس 1.

2-في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، تقام مباراة فريقي ريال سوسيداد وقادش، والساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف يتم بث اللقاء علي قناة بي إن سبورتس 2.

3-في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، تقام مباراة فريقي رايو فاييكانو وفياريال، والساعة 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،و الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف يتم بث اللقاء علي قناة بي إن سبورتس 3.