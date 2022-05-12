نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقعة قوية بنكهة آسيوية.. موعد مباراة الرائد والنصر الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الرائد والنصر ، في إطار لقاءات اليوم الثاني من مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين 2022 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يحتضن مساء الجمعة، ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا النصر والرائد ، واللذين يجمعهما دوافع متباينة للفوز، فـ رائد التحدي يرغب في تثبيت موقعه بالمنطقة الدافئة في منتصف جدول دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، أما العالمي فيتمسك بفرصة صعبة للمنافسة على اللقب، وعلى أقل تقدير استعادة المركز الثاني، المؤهل للنسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا 2023 .

نتناول خلال السطور القادمة كل التفاصيل والأخبار والكواليس عن موعد مباراة الرائد والنصر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري المحترفين السعودي ، علاوة على تاريخ مواجهات الرائد والنصر .

مباراة الرائد والنصر

بذكريات مواجهة الدور الأول، يجدد فريقا النصر والرائد الموعد مع لقاء جديد في الإياب.

إذ انتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين إيجابيًا (2-2).

وهو ما يسعى رائد التحدي لكسره في مواجهة الجمعة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

بينما يطمح الفرسان لمواصلة تحديهم نحو لقب جديد في البطولة السعودية .

أو العودة للمشاركة الآسيوية في دوري الأبطال، باستعادة وصافة الترتيب التي يتواجد بها الزعيم حاليًا.

نستعرض في البداية ترتيب دوري المحترفين السعودي قبل انطلاق الجولة 27 (بعد انتهاء مباراة الاتفاق والهلال المؤجلة من الجولة 20):

ننوه إلى أن اليوم الثاني من مباريات الأسبوع السابع والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ستشهد مواجهة قوية أخرى تسبق لقاء رائد التحدي والعالمي ، وهي مباراة الفيحاء وضمك ، والتي تمثل صراعًا مباشرًا على المربع الذهبي.

نادي الرائد

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور نادي الرائد السعودي .

الذي يخوض مواجهة الجمعة، وأمامه طموح كبير لتحقيق نتيجة إيجابية.

ستؤمن له مشاركة رقم 23 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.