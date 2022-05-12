نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تذاكر مباراة الأهلي وأبها في الدوري مفعل الآن 30 ألف تذكرة متاحة عبر موقع مكاني makani في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع تذاكر مباراة الأهلي وأبها منصة makani، أصبح من أهم كلمات البحث اليوم من قبل الجماهير الأهلوية، التي ترغب في شراء التذاكر ومساندة ناديها وتشجيعه في اللقاء الهام، دخل الدوري السعودي مرحلته الحاسمة، سواء في حسم اللقب الذي يتنافس عليه العميد والزعيم، أو في صراع البقاء الذي يتنافس في الهروب منه العديد من الفرق ومن ضمنهم قلعة الكؤوس نادي أهلي جدة، وكانت الجماهير المحبة لكرة القدم السعودية قد اقتحمت موقع تذاكر مباراة الاتحاد والهلال القادمة، لحجز تذاكر القمة التي يترقب نتيجتها الفريقين من أجل حسم الصراع على اللقب الكبير.
هل ستشتري إدارة الأهلي التذاكر المتبقية على موقع مكاني؟ هناك بعض المصادر تشير إي رغبة الإدارة شرائها وتوزيعها على الجماهير سواء بمقر النادي أو المتجر، وكان الأمير تركي بن محمد العبد الله بتقديم مبلغ نصف مليون ريال لشراء حصة الأهلي في التذاكر وتوزيعها بالمجان للجماهير بهدف حسهم على الحضور ومؤازرة الفريق في المباراة الهامة خاصة أن وضع الفريق في المسابقة محفوف بالمخاطر ومهدد بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.
أسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد أبها
طرح تذاكر مواجهة #الأهلي_أبها والتي ستقام عند الساعة 8:50 من مساء يوم السبت المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عبر الرابط التالي ⬇️
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