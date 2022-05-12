دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مباريات اليوم

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عمر شويل - جدة دوري الأمير محمد بن سلمان مباريات اليوم، تبدأ اليوم أول منافسات الدور 27 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وستبدأ الجولة بمبارتين بين فريقي حفر الباطن والتعاون ومباراة أخرى بين فريقي الشباب والفيصلي.

موعد مباراة حفر الباطن والتعاون اليوم

ستكون المواجهة بين التعاون والباطن هي أولى مباريات الدور 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان ومن المقرر أن تتم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وذلك في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت الممكلة.

وجدير بالذكر أن فريق التعاون يأتي ترتيبه في دوري الأمير محمد بن سلمان في الدور الرابع عشر بعدد نقاط 26نقطة الباطن يأتي حاليا في المركز الخامش عشر ،قبل الأخير، في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان وهو حاصل حتى الآن على 26 نقطة وهي نفس نقاط منافسه وهذا يجعل المنافسة بينهما قوية حيث يحتاج كل منهما لنقاط المباراة.

موعد مباراة الشباب والفيصلي اليوم

ستقام المواجهة بين فريقي الشباب الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري وفريق الفيصلي الذي يحتل المركز الحادي عشر بملعب الملز وذلك في تمام الساعه التاسعه إلا 10دقائق بتوقيت المملكة.

ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان

يأتي تريتب الفرق العشرة الأولى في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي:

يأتي نادي الاتحاد في صدارة الدوري لهذا الموسم برصيد نقاط 61نقطة يليه في الترتيب نادي الهلال بفارق 6 نقاط حيث تبلغ نقاط نادي النصر 55 نقطة في المركز الثالث يأتي نادي النصر برصيد 51, بفارق 4نقاط عن منافسه. وفي المركز الرابع نادي الشباب برصيد أهداف 33نقطة في المركز الخامس نادي ضمك برصيد 42 نقطة حتى الآن. في المركز السادس يتواجد نادي الفيحاء برصيد 33 نقطة ويأتي نادي أبها في المركز السابع برصيد 33نقطة وثامنا يأتي الفتح برصيد 32 نقطة في المركز التاسع يأتي نادي النصر برصيد 30 نقطة والنادي الأهلي يحتل المركز العاشر برصيد 29 نقطة فقط.

أما المراكز الستة الأخيرة فهي كالتالي:

الفيصلي 29 نقطة.

الطائي 28 نقطة

الاتفاق 26 نقطة

التعاون نقطة

الباطن 26 نقطة

الحزم 17 نقطة

دوري الأمير محمد بن سلمان المباراة القادمة

وضمن منافسات هذا الدور ينتظر عشاق الكرة منافسة قوية بين فريقي الاتحاد والهلال وهما الفريقين اللذين يتنافسان على صدارة الدوري، وذلك يوم الأحد المقبل 15 أبريل.