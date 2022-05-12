نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي المربع الذهبي.. موعد مباراة الفيحاء وضمك الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفيحاء وضمك ، في إطار لقاءات اليوم الثاني من مباريات الجولة 27 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الجمعة 13 مايو 2022، ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تمثل تحديًا مباشرًا لطرفيها، من أجل اقتناص أحد مراكز الأربع الأولى في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي ، تجمع فريقا ضمك والفيحاء .

نتناول خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل وآخر الأخبار والكواليس حول موعد مباراة الفيحاء وضمك والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ مواجهات الفيحاء وضمك .

مباراة الفيحاء وضمك

مواجهة جديدة إذن، هي الثانية هذا الموسم، تجمع فريقا ضمك والفيحاء ، في إطار منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين .

حيث انتهت مواجهة الدور الأول بفوز ضمك بهدف نظيف.

وهو ما يسعى الضيوف للبناء عليه في مواجهة الجمعة، أملًا في سقوط الشباب.

من أجل اقتناص المركز الرابع خلال الأسابيع الأربع المتبقية من عمر المسابقة.

بينما يمتلك أصحاب الأرض طموحًا مشروعًا، وإن كان صعبًا بعض الشيء، في تحقيق الهدف ذاته.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري السعودي قبيل انطلاق مباريات الجولة 27 (بعد نهاية مباراة الاتفاق والهلال المؤجلة من الجولة 20) :

نشير إلى أن اليوم الثاني من لقاءات الأسبوع 27 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، سيشهد أيضًا مباراة الرائد والنصر .

والتي تعني الكثير للعالمي الطامح إلى وصافة الترتيب على أقل تقدير، من أجل العودة للمشاركة في دوري أبطال آسيا .

نادي الفيحاء

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور نادي الفيحاء السعودي .

والذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم.

فيكفي تأهل الفريق في مشاركته التاسعة، إلى نهائي كأس خادم الحرمين على حساب العميد.

أما على مستوى الدوري ، فالبرتقالي يحتل حاليًا المرتبة السادسة في جدول الترتيب.

وذلك برصيد 33 نقطة وصافي (-1) هدف.

حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 9 أخرى، ولكن خسر في 9 لقاءات.