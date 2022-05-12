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الرياض - احمد صلاح -حجز تذاكر الهلال والاتحاد 15 مايو يتم حجز تذاكر الهلال والاتحاد من خلال منصة حجز تذاكر نادي الهلال السعودي، فمع اشتعال حدة المنافسة في دوري المملكة العربية السعودية، تريد الجماهير السعودية العاشقة لكرة القدم مشاهدة ملحمة كروية بين الفريقين الأقرب إلى اللقب هذا العام، حيث يقع نادي الاتحاد السعودي في صدارة الدوري السعودي برصيد 61 نقطة ويأتي الهلال خلفه مباشرة في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وتم اتاحة حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني لتجنب التزاحم والتكدس بين الجماهير.

مباراة نارية من المقرر إقامتها على ملعب الملك عبدالله الدولي المعروف بملعب الجوهرة بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون لكأس الأمير محمد بن سلمان، وقد تم تخصيص رابط إلكتروني ليتم من خلاله حجز تذاكر المباراة المرتقبة من الجماهير السعودية والعربية، حيث من خلال اتباع الخطوات التالية يتم حجز التذاكر بكل سهولة من المنزل:

الضغط على رابط حجز تذاكر الهلال والاتحاد عبر منصة نادي الهلال السعودي.

الدخول إلى قسم الفعاليات الآن واختيار مباراة الهلال والاتحاد.

إدخال كافة البيانات اللازمة لتسجيل الدخول.

تحديد مستوى المقعد ورقم ثم تحديد اختيار قيمة التذكرة.

انقر على حجز التذاكر وثم يتم دفع قيمتها أون لاين من خلال وسائل الدفع المتاحة والمناسبة لك.

الغرامات المقررة على المشجعين في حالة الشغب

في حالة تعريض كراسي الملعب للتخريب يتم دفع مبلغ وقدرة 100 ألف ريال سعودي.

اقتحام ملعب المباراة أثناء أو قبل أو بعد إقامتها يعرض المشجع لدفع غرامة تقدر ب100 ألف ريال سعودي.

في حالة حدوث مشادات بين الجماهير أدت للإصابة غرامة 100 ألف ريال سعودي.

في حالة إطلاق ألفاظ غير أخلاقية غرامة 50 ألف ريال سعودي.

استخدام الليزر في المباراة غرامة 10 آلاف ريال سعودي.

استخدام ألعاب نارية أو ألقاء أي شيء داخل الملعب غرامة 30 ألف ريال سعودي.