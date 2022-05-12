انت الان تتابع خبر رسميا .. الأهلي يطلب إستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام النادي الأهلي اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتقديم طلب عاجل للإتحاد المصري لكرة القدم من أجل تقديم طلب للإتحاد الإفريقي يطلب فيه إستضافة نهائي أبطال أفريقيا بعد الإنسحاب الرسمي لدولة السنغال من تنظيم المباراة .

وجاء بيان الأهلي «طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم وبشكل عاجل بطلب للاتحاد الإفريقي، لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، استنادًا إلى انسحاب السنغال من سباق التنظيم عملًا بمبدأ الشفافية حتى يتقدم آخرون بدلًا منها، لكن لم يحدث حتى جاء قرار «كاف» بإسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه بوصفه العرض الوحيد».

وواصل ، للعام الثاني علي التوالي أن يقوم هءا الملعب بإستضافة نفس الحدث وهو المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ، وهو ما يخالف العدالة وعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع اندية الدور نصف النهائي ، حيث يعتبر نادي واحد فقط هو المستفيد دون غيره من خلال لعب المباراة علي ملعبه وسط جماهيره ، وهذا لا يتماشي مع قواعد اللعب النظيف والروح الرياضية .

وتأتي هذه المطالبة من جانب إدارة النادي الأهلي والذي لم بقوم الإتحاد أو أي جهة رسمية بالحديث له عند تقديم الإتحادات طلبات إستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2022 ، وفي هذا الخطاب طلب الأهلي بسرعة موافاة النادي الأهلي بنسخة اصلية مصورة ، تم ارسالها من الإتحاد الإفريقي إلي الإتحاد المصري بشأن تنظيم مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2022 .