انت الان تتابع خبر "هل سيكون صلاح القادم؟".. توتنهام يطلب التعاقد مع نجم منتخب مصر مقابل 7 مليون دولار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية أوروبية خلال الساعات الأخيرة بأن نادي توتنهام الإنجليزي قد طلب التوقيع مع لاعب ونجم منتخب مصر والمتألق بشدة في بطولة الدوري الألماني خلال الموسم الجاري، عمر مرموش، والذي يلعب لصفوف نادي شتورتجات معارًا من فولسفبورج، وقد نجح في أن يكون واحد من المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة الدوري الألماني “البوندزليجا” بحسب اختيارات اللجان الفنية.

وأوضحت التقارير بان توتنهام يريد التعاقد مع “عمر مرموش” بعد أداءه اللافت للأنظار في الموسم الحالي سواء مع ناديه شتورتجات أو رفقة منتخب مصر، حيث كان الدولي المصري واحد من الركائز الأساسية في منتخب الفراعنة في عهد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن توتنهام وكذلك أرسنال لديهم اهتمام واضح بالحصول على خدمات اللاعب عمر مرموش في الميركاتو القادم، والنادي الألماني فولسفبورج يقدر القيمة السوقية لنجم منتخب مصر بنحو 10 مليون دولار، ولكن على الأرجح قد يتم حسم الصفقة بنحو 7 مليون دولار فقط.

الجدير بالذكر بأن عمر مرموش كان قد قام بتغيير وكيل أعماله وتعاقد مع شركة وكالة أعمال جديدة لديها علاقات واسعة مع أندية في البريميرليج خلال السنوات الأخيرة من أجل أن ينجح في إيجاد عرض قوي من داخل الدوري الإنجليزي، حيث يحلم اللاعب بالانتقال إلى هناك وخوض تجربة احترافية في البطولة الإنجليزية خلال السنوات المقبلة على حد وصفه وتعبيره.