الان ŇÔŴ Extra time... بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان يلا شوت Yalla live|| اتفرج مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم 2022-05-11 يلا شوت

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الرياض - احمد صلاح - بث مباشر يوفنتوس، بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان يلا شوت، نقدم من خلال موقعنا مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بتعليق فارس عوض Juventus vs Inter Milan المواجهة الكبيره التي ستجمع بين الفريقين في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم المرتقب والمنتظر من قبل الجميع، الديربي الايطالي الكبير الذي دائما يحظي باهتمام كل ما هو عاشق للساحرة المستديرة لمعرفة من سيحسم هذه القمة النارية من بين الثنائي ويفوز بالكأس لهذا الموسم، تبدو حظوظ الفريقين متساوية ومتقاربة بشكل كبير للفوز ولا يوجد فريق له الافضلية علي الآخر، حيث تبدو الكفة متراجحة بصورة واضحة وجميع الشواهد تقول اننا علي موعد مع الاستمتاع بقمة من العيار الثقيل.

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بث مباشر يوفنتوس الان، وصلنا إلي النقطة الفاصلة في كأس ايطاليا الذي ستحدد من سيتوج باللقب في النسخة الجارية من البطولة، الفريقين وصلوا إلي هذه المكانة المتميزة في البطولة بعد المرور بصعوبات كبيرة ومباريات في الادوار الاقصائية كانت في قمة الصعوبة، لكنهم كانوا في الموعد وبقمة تركيزهم حتي الوصول إلي الفاينال وحان الان موعد ترجمة جهدهم إلي التتويج بالكأس الغالي لإسعاد جماهيرهم الايطالية الذي ساندوهم طوال مشوارهم الشاق في البطولة، ليستحق يوفنتوس وانتر ميلان التواجد في الفاينال بكل جدارة، وسنتابع الليلة اي من الثنائي سيكون له الكلمة العليا ويحكم بأحكامه وينهي البطولة لصالحه، في مواجهة لا تقبل القسمة علي اثنين وسيحسمها فريق واحد فقط لصالحه، فهل ستكون لليوفي ام سيحكم النيراتزوري بأحكامه؟ ساعات قليلة وسنجد الرد القاطع علي هذا السؤال، مشاهدة مباراة يوفنتوس كورة اون لاين.

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بث مباشر يوفنتوس بدون تقطيع، نجح يوفنتوس في ان يصعد إلي نهائي كأس ايطاليا بعدما فاز علي فيورنتينا في اياب الدور النصف النهائي بهدفين مقابل لا شيئ، ليتأهل إلي الفاينال بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بثلاثية نظيفة، بعد تحقيق اداء جيد فكانت النتيجة في محلها، علي الناحية الاخري تأهل انتر ميلان إلي نفس الدور من البطولة بعدما فاز علي ميلان في مباراة كانت تشبه النهائي المبكر للكاس بثلاثة اهداف نظيفة علي الرغم من ان الجميع كان يتوقع تأهل الروسونيري علي حساب الانتر وانها ستكون مباراة صعبة، لكن النيراتزوري في الموعد وحققوا المطلوب في موقعة الإياب مستغلين عنصر الارض والجماهير وجعلوها من اسهل المباريات التي خاضوها هذا الموسم، ليكونوا متواجدين في هذه النقطة من البطولة للاصطدام بغريمهم التقليدي فريق يوفنتوس، الذي سيكون هناك صدام ومنافسة شرسة من بينهم للفوز باللقب، مشاهدة مباراة انتر ميلان ويوفنتوس بث مباشر.

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مشاهدة مباراة يوفنتوس يلا شوت حصري، يحتاج يوفنتوس بأن يفوز اليوم علي انتر ميلان بأي نتيجة للتويج بالكأس، خاصة بعدما انخفضت حظوظه بشكل كبير من الفوز بالدوري الايطالي بنسخته الجارية واصبح خارج المنافسة تماماً وأصبح هدفه الوحيد هو الحصول علي مركز يؤهله للمشاركة في دوري ابطال اوروبا العام المقبلة، وهذا يعني ان اليوفي علي اعتاب بأن ينهي الموسم “صفري” اذا تعرض للهزيمة علي يد انتر ميلان، الامر الذي ستقابله جماهير الفريق الايطالية بحزن كبير، وهذا ما يعلمه اللاعبين بالإضافة إلي ماسيمليانو أليجري مدرب الفريق، لهذا السبب سيلزم عليهم القتال في ارض الملعب من اجل الفوز وحسم اللقب الخامس عشر في تاريخه، بث مباشر اليوفي والانتر الان.

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انتر ميلان مباشر. سيعمل يوفنتوس علي الأخذ بالثأر من انتر ميلان بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها علي يده في نهائي كأس السوبر الايطالي الذي لعب في شهر يناير الماضي وانتهي بتفوق الانتر بهدفين مقابل هدف وحيد وتتويجه بالبطولة، السيناريو الذي سيعمل اليوم علي تكراره من اجل اسعاد الجماهير وسيكون فال خير بالنسبة إليهم قبل خوض الجولتين المتبقيتين من الدوري الذي سيحسموا هل سيتوج انتر ميلان باللقب ام لا، علي الورق تبدو حظوظ اليوفي ضعيفة للفوز باللقب في ظل الحصوة الكبيره والمستوي الفني المتميز الذي يقدمه الإنتر هذا الموسم، والخسارة التي تلقاها منه في آخر مباراتين جمعت بينهما في مختلف البطولات، لكن دائما النهائيات يكون لها حسابات آخري، مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر bein sports.

بث مباشر يوفنتوس Ad sports يلا لايف

9:00 بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت السعودية

8:00 بتوقيت الجزائر

11:00 بتوقيت الامارات

9:00 بتوقيت السودان

10:00 بتوقيت العراق

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اعلنت شبكة قنوات ابو ظبي الرياضية عن اذاعة المباراة حصرياً علي قناة ad sports 2 hd وعينت الثنائي المتميز فارس عوض قناة صوتية اولي وعلي سعيد الكعبي قناة صوتية ثانية للتعليق علي احداث اللقاء، ويمكنكم متابعة بث مباشر انتر ميلان ويوفنتوس من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة، وسنوافيكم بآخر المستجدات حتي انطلاقة ضربة البداية في تغطية متميزة تليق بهذا الحدث الكبير.

قبل انطلاقة الديربي الايطالي الكبير بين يوفنتوس وانتر ميلان المرتقب بشكل ضخم دعونا نلقي نظرة علي تاريخ مواجهات الفريقين في كأس إيطاليا فقط، حيث تقابل الطرفين وجها لوجه في 33 مباراة، نجح السيدة العجوز في ان يحقق الفوز في 16 لقاء بينما تفوق الانتر في سبع مواعيد وانتهت عشر مباريات بنتيجة التعادل بينهما، وهذا يعني ان الكفة متراجحة بشكل كبير ولا يوجد فريقه له افضلية علي الآخر، ومن سيقدم اداء جيد في ارض الملعب ويكون بقمة تركيزه سيكون الفوز حليفه.

لم يعد الكثير يفصلنا عن انطلاقة ضربة بداية مباراة يوفنتوس وانتر ميلان النهائي الذي سيحسم من سيتوج بلقب الكأس الإيطالي هذا الموسم، تلقي لاعبي الفريقين دفعة معنوية قوية من جماهيرهم وطالبوهم بتحقيق الانتصار، إنتر ميلان يرغب في ان يكرر سيناريو آخر مواجهتين ويتفوق علي اليوفنتوس من اجل التتويج بثاني البطولات له في هذا العام، وعلي الناحية الآخري اليوفي يتمني بأن يترجم كافة الجهود والعمل الشاق الذي بذل من قبل لاعبيه طيلة الايام الماضية والتتويج بالكأس.

حضور جماهيري ضخم في مدرجات ملعب الاولمبيكو لحرص جماهير فريقي يوفنتوس وانتر ميلان علي مؤازرة فريقهم من ارض الملعب وتقديم لهم الدعم المعنوي الكافي لتحقيق الانتصار، حيث جمهور كل فريق يرغب في ان يتوج فريقه بالكأس الغالية بكل تأكيد، لكن فريق واحد فقط هو من سيحسم البطولة ومعه ستذهب فرحة جماهيره، وجمهور فريق آخر سيعيش ليلة تعيسة وسيغادر الملعب والدموع في عينيه، لنعرف في الدقائق القليلة المتبقية علي انطلاقة اللقاء ماذا سيحدث فيها.

يخوض يوفنتوس موقعة انتر ميلان بتشكيلة هجومية باحتة يقودها هجومياً الثنائي ديبالا ويعاونه فلاهوفيتش، بينما يتواجد في خط الوسط الهجومي كوادرادو وزكريا ورابيو وبيرنارديسكي، علي الجانب الآخر يدخل الانتر اللقاء بلاوتارو مارتينيز وإيدين ديجكو في الامام وخلفهم في خط منتصف الميدان الرباعي دارميان وباريلا وامامهم بروزوفيتش وتشالهان اوغلو بالإضافة إلي بريسيتش.

انتهت فعاليات الشوط الاول من المباراة بتقدم انتر ميلان في النتيجة بهدف مقابل لا شيئ، سجل الجول عن طريق نيكولو باريلا مبكراً بالدقيقة السادسة بقذيفة مدوية باغت بها الدفاع وحارس المرمي التي لا يتمكن من فعل اي شيئ وشاهد الكرة مثل الجماهير بالمدرجات، وسنتابع النصف الثاني من اللقاء الممتعة لمعرفة كيف سيعود يوفنتوس إلي اللقاء مرة آخري حيث يحتاج بأن يزيد بشكل هجومي اكثر من ذالك لتسجيل التعادل.

انتهت دقائق الشوط الثاني من اللقاء بنتيجة التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، نجح يوفنتوس في ان يقلب الطاولة علي انتر ميلان في الدقائق الاولي من الشوط وسجل التعادل عن طريق أليكس ساندرو بالدقيقة 50، ثم تقدموا في النتيجة بأقدام دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 52، ليسجل الانتر التعادل عن طريق تشالهان اوغلو بالدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء، ونتجه الان إلي ركلات الترجيح الحاسمة لهذا الصراع الذي ستفصل من سيتوج بالكأس.