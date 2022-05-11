صلاح فى صدارة هدافي الدوري الانجليزي

صلاح فى صدارة هدافي الدوري الانجليزيواصل النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، صدارته لقائمة هدافى الدوري الإنجليزي، برصيد 22 هدفا، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية النسخة الحالية من المسابقة 2021 - 2022.

وجاء النجم الكروى الجنوبى هيونج مين سون لاعب توتنهام فى وصافة قائمة الهدافين برصيد 20 هدفا، قبل مواجهة أرسنال غدٍ الخميس، فى اللقاء المؤجل من الجولة رقم 22 من البريميرليج.

ويحتل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 18 هدفا، ثن ثنائي ليفربول السنغالى ساديو مانى والبرتغالى دييجو جوتا برصيد 15 هدفا.

ويمتلك النجم هارى كين مهاجم توتنهام 13 هدفا بالتساوى مع الإيفوارى ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، ثم رحيم سترلينج نجم السيتي وإيفان تونى مهاجم برينتفورد برصيد 12 هدفا.

