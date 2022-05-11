انت الان تتابع خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022.. ليفربول والسيتي على القمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تساوي كلاً من فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في الرصيد الخاص بنقاط الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، وهذا بعد الفوز الصعب الذي حققة على أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتها مساء أمس الثلاثاء، وذلك على ملعب فيلا بارك، وهي من ضمن المنافسات التي تخص الجولة الـ 36 من مسابقة البريميرليج.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022

ووصل فريق ليفربول للنقطة 86 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022، وذلك بالتساوي مع مانشستر سيتي ولكن تفوق الأخير بفارق الأهداف، وأيضاً له مباراة في نفس الجولة أمام نادي وولفرهامبتون في تمام الساعة الـ 9:15 مساء الاربعاء على ملعب مولينيو.

مانشسترسيتي 86 نقطة

ليفربول 86 نقطة

تشيلسي 67 نقطة

أرسنال 66 نقطة

توتنهام 62 نقطة

مانشستريونايتد 58 نقطة

وست هام 55 نقطة

وولفرهامبتون 50 نقطة

برايتون 47 نقطة

كريستال بالاس 44 نقطة

أستون فيلا 43 نقطة

برينتفورد 43 نقطة

نيوكاسل ونايتد 43 نقطة

ليسترسيتي 42 نقطة

ساوثهامبتون 40 نقطة

إيفرتون 35 نقطة

بيرنلي 34 نقطة

ليدز يونايتد 34 نقطة

واتفورد 22 نقطة

نورويتش 21 نقطة.

مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، وذلك في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وحاول أيضاً حاول سيتي أن يسجل هدف الفوز في المباراة، طوال أحداث اللقاء، ولكن بالاس نجح في وقف هذا داخل ملاعب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل على القمة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، ويحتل بالاس المركز الـ 11 برصيد وصل لـ 37 نقطة.