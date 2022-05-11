انت الان تتابع خبر قرار مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك الأخيرة: لن ألعب في استاد القاهرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الأبيض لن يقوم بخوض أي مباراة مرة أخرى على ملعب استاد القاهرة، وذلك حدث بالتحديد بعد خسارته أمام إنبي في مسابقة دوري وي المصري.

قرار مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك الأخيرة

وأعلن مرتضى منصور خلال العديد من التصريحات على شاشة قناة “الحدث اليوم” في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، قائلاً “لن ألعب في استاد القاهرة مرة أخرى، من شهر مارس لم أحقق أي فوز في استاد القاهرة، كل لاعب بيتحرك بيقع”.

تعليق منصور على خسارة الزمالك

وعرق منصور عن خسارة الزمالك أمام إنبي، قائلاً “أتمني حلمي طولان يواجه الأهلي بنفس الطريق ونفس الحماس، ولو إنبي لعب بنفس الطريقة ضد الأهلي سوف يحصل على الدوري، أثناء آخر نصف ساعة من المباراة (كنت بكسر أي حاجة قدامي)، اللاعبون قدموا اعتذارًا لي لكنني طالبتهم بالاعتذار للجماهير، ولا أعرف سبب إهدار النقاط في المباريات السهلة”.

رسالة مرتضى منصور للثنائي علام وعامر حسين

ووجه مرتضى منصور رسالة إلي الثنائي جمال علام وعامر حسين، وقال “رسالتي لعامر حسين لماذا لا ترد على التليفون؟ (انت صدقت نفسك انك عضو رابطة وعضو اتحاد كرة)؟ ونفس الأمر مع جمال علام (أنت صدقت انك رئيس اتحاد للكرة)”، وتحدث عن ملف التعاقدات وكشف أن “60% من التعاقدات مع اللاعبين في جميع الألعاب بما فيهم فريق الكرة طلبوا سحب عقودهم بسبب الحكم الذي صدر ضدي بالحبس لمدة عامين”.