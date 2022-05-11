انت الان تتابع خبر "ضربة قاضية للأهلي".. قرار رسمي ومفاجئ من كاف بشأن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم فى وقت سابق عن استضافة المغرب لنهائي دوري ابطال افريقيا، هذا القرار الذي قُبل بالرفض من جانب النادي الاهلي الذي وضع بالفعل قدما فى النهائي، والذي وصفه “بالغير عادل”، حيث كان يرغب الأهلي فى إقامة لقاء النهائي على أرض محايدة، وهو الأمر الذي طالب به اتحاد الكرة المصري فى بيان أرسله للإتحاد الإفريقي قبل القرار، مطالبا بعدم استضافة النهائي من جانب اي من الاربع فرق المتواجدين فى نصف نهائي البطولة.

ونجح الأهلي فى الفوز باكتساح على نظيره وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، برباعية نظيفة ليضع بذلك قدمًا فى نهائي البطولة، حيث يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الحادية عشر فى تاريخه والثالثة على التوالي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وفى ظل المناقشات والاعتراضات التي جاءت من جانب الأهلي وجهوره، ارسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خطابا رسميا الى الاتحاد المغربي بتكليفه باستضافة لقاء النهائي معلنًا أنه سيكون فى 30 مايو الجاري، غير مبالي باعتراض الأهلي، وليغلق هذه الصفحة تماما قبل مواجهة إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

موعد مباراه الاياب بين الاهلي ووفاق سطيف

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف فى إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 14 مايو المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب 5 يوليو بالجزائر.