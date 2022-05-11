موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان نهائي كأس إيطاليا والقنوات المفتوحة الناقلة نايل سات

يستضيف ملعب الأولمبيكو مباراة نهائي كأس إيطاليا التي تجمع فريق إنتر ميلان في مهمة صعبة ضد فريق يوفنتوس الفريق الأكثر تحقيقاً للقب برصيد 14 بطولة آخرها التي حققها الموسم الماضي، حين تمكن من تحقيق الفوز ضد أتالانتا بهدفين مقابل هدف في مباراة تقدم فيها أبناء السيدة العجوز بهدف سجله كولوسوفسكي أولاً، قبل أن يتعادل مالينوفسكي لأتالانتا، ولكن كييزا تمكن من تسجيل هدف الفوز لفريقه ليهديه اللقب الساعي للحفاظ عليه هذا الموسم في مهمة لن تكون سهلة ضد الانتر الساعي للعودة لمنصات التتويج للبطولة من جديد، بعد غياب طويل منذ موسم 2010-2011، حين حقق لقبه بالفوز على باليرمو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسينطلق موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان نهائي كأس إيطاليا في العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

يوفنتوس ضد إنتر في مباراة قوية يأمل فيها رفاق ديبالا تحقيق الفوز لتحقيق لقب البطولة، والتي بدأ مشواره بها بملاقاة سامبدوريا واكتسحه برباعية مقابل هدف في دور الستة عشر، ليتأهل لملاقاة ساسولو في ربع النهائي، ويفوز بهدفين مقابل هدف، ليصطدم بفريق فيورنتينا في نصف النهائي ويتخطاه بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل.

اليوفي تأهل بنجاح إلى المباراة النهائية لملاقاة الانتر ساعيا لتحقيق أولى انتصاراته أمامه هذا الموسم، بعد أن التقيا بالدوري، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الانتر إيابا بهدف دون رد، حيث يأمل الانتر تحقيق لقب اليطولة بالتفوق من جديد ضد اليوفي، وتحقيق فوز يكون مسك الختام بعد تخطي جاره ميلان في نصف النهائي بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل في مجموع المبارتين.

موعد نهائي كأس إيطاليا انتر ميلان ضد يوفنتوس

الثلاثاء 11 مايو 2022.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، وفلسطين.

9:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

8:00 توقيت الجزائر، وتونس.

7:00 توقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وانتر ميلان