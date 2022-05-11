نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاولة لاستعادة الوصافة.. موعد مباراة الشباب والفيصلي الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الشباب والفيصلي ، تستكمل مساء الخميس 12 مايو 2022، مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022، في يومها الأول، ولحساب لقاءات الدور الثاني أو مرحلة الإياب، يحتضن مساء الخميس، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة جديدة في البطولة الأقوى عربيًا وخليجيًا وآسيويًا، والتي تجمع ناديا الفيصلي والشباب ، الطامحين إلى الفوز من أجل محاولة استعادة الوصافة من جانب الليث الأبيض، مقابل الاقتراب أكثر من المنطقة الدافئة في وسط الجدول لعنابي سدير، قبل 4 جولات على نهاية الموسم الحالي من دوري محمد بن سلمان للمحترفين .

نستعرض خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الشباب والفيصلي والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج الناديين في الطبعة 46 من دوري المحترفين السعودي 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات الشباب والفيصلي .

مباراة الشباب والفيصلي

مواجهة جديدة يترقبها عشاق كرة القدم السعودية، مساء الخميس، تجمع فريقا الفيصلي والشباب .

حيث لم تُحسم مواجهة الدور الأول بين الناديين، والتي انتهت حينها بالتعادل السلبي.

وهو ما يسعى أصحاب الأرض لكسره في مواجهة الخميس، من أجل مواصلة السعي لاستعادة الوصافة.

والتي قد تؤهل الشباب مجددًا إلى النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا .

مقابل رغبة من الفيصلي في الدخول أكثر ضمن المنطقة الدافئة.

والتي تؤمن له مشاركة جديدة في الدوري السعودي بالموسم المقبل.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 27:

ننوه إلى أن اليوم الأول من مباريات الأسبوع 27، سيشهد مواجهة أخرى مرتقبة، حيث مباراة التعاون والباطن ، في صراع مباشر بمنطقة قاع الجدول.

نادي الشباب

نستهل تغطيتنا للحدث، مع نادي الشباب السعودي ، والذي يقدم مستوىً طيبًا هذا الموسم.

فعلى الصعيد المحلي الليوث حاليًا بين الأربعة الكبار في الدوري السعودي.

أما على المستوى القاري، فـ شيخ الأندية تمكن من تجاوز دور المجموعات، في مشاركة الـ13 بـ دوري أبطال آسيا 2022 .