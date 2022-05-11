نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان اونلاين” رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والاتفاق عبر ticketmx.com في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق كرة القدم في جميع انحاء السعودية المباراة القوية التي تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الاتفاق ضمن منافسات المباراة المؤجلة من منافسات الجولة ال20 من الدوري السعودي، وهي المباراة التي تجمع بين الفريقين من خلال ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وفي هذا التوقيت يهتم الكثير بحجز تذاكر المباراة وشراءها اونلاين لحضور المباراة من ملعب اللقاء، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي اونلاين والتعرف على موعد انطلاق المباراة.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي اونلاين

وقد تم الإعلان عن طرح التذاكر الخاصة بمواجهة فريق الهلال السعودي ضد فريق الاتفاق في منافسات الدوري السعودي الجولة 20، والتي يمكن ان يتم حجزها وشراءها الكترونيا من خلال موقع تيكت مكس السعودي، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بموقع تيكت مكس .

. يتم اختيار المباريات الموجودة عبر الموقع.

اختيار أيقونة حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الاتفاق السعودي من خلال الموقع.

اختيار شراء التذاكر.

حجز عدد التذاكر المراد بها ومن ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة.

ادخال بيانات الدفع ثم اختيار تأكيد حجز التذاكر.

مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

يلتقي فريق الهلال السعودي ضد نظيره فريق الاتفاق في مواجهة هامة وقوية ضمن منافسات المباراة التي تم تاجيلها من الجولة العشرين من الدوري السعودي، حيث يتواجد فريق الهلال السعودي في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، فيما يتواجد فريق الاتفاق السعودي مضيف هذه المباراة في المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري وذلك برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

ومن المقرر ان يستضيف فريق الاتفاق السعودي نظيره فريق الهلال في الدوري السعودي مساء يوم الاربعاء الموافق 11 من شهر مايو، على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 5:55 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:55 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية.