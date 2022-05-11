انت الان تتابع خبر "بـ30 مليون جنيه".. الخطيب يوافق رسميًا على احتراف نجم الأهلي واللاعب يشكر الخطيب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت تقارير إعلامية بأن النادي الأهلي قد وافق بشكل رسمي على رحيل أحد لاعبيه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ليصبح بذلك السنغالي “آليو بادجي” هو أول الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي، عقب قرار مجلس الإدارة بالموافقة على بيعه بشكل نهائي لنادي إميان الفرنسي مقابل نحو 1.5 مليون دولار بناءً على الاتفاقات التي تمت بين الطرفين في الساعات الأخيرة.

وبحسب مصدر مطلع وقريب من الأهلي، فإن النادي قد وافق بشكل رسمي على بيع “بادجي” بعد سلسلة من الاجتماعات قد تمت بين الإدارة وبين لجنة التخطيط والجهاز الفني، وقد نجح المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في إقناع لجنة التخطيط بالموافقة على بيع اللاعب والاستفادة من المقابل المادي في تدعيم صفوف القلعة الحمراء بلاعب جديد في الميركاتو المقبل.

وأشارت التقارير الإعلامية بأن موسيماني قد رفض بشكل قاطع مقترحات عودة اللاعب من جديد إلى النادي الأهلي، وأكد بأن أسلوب لعب “بادجي” لا يتناسب إطلاقًا مع الطريقة التي يلعب بها الفريق في الوقت الحالي.

وفي السياق ذاته، نقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات أشاد فيها اللاعب السنغالي “آليو بادجي” بالفترة التي قضاها في النادي الأهلي، وكذلك وجه الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب والذي ساعده كثيرًا منذ وصوله للقلعة الحمراء.

وكان موسيماني قد طلب من لجنة التعاقدات والتسويق في الأهلي ضرورة الحصول على توقيع لاعب قوي في مركز المهاجم الصريح وقد وضع الجنوب أفريقي عدة خيارات على طاولة اللجنة وعلى رأسها المهاجم الكونغولي القوي “جاكسون موليكا” لاعب ستاندرلييج البلجيكي والمعار لصفوف قاسم باشا وهذا بجانب إيبوكا لاعب إنبي المتألق في هذه الفترة.