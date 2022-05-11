انت الان تتابع خبر فيفا يحسم الجدل حول إعادة مباراة التأهل لمونديال 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” قرار بإعادة مباراة التأهل لمونديال قطر 2022 بين كل من منتخب البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم، وذلك بعد رفض لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي إعادة المباراة.

وكانت المباراة بين الأرجنتين والبرازيل قد توقفت بعد 5 دقائق من بداية المباراة في سبتمبر الماضي، بسبب دخول السلطات الصحية المحلية إلى أرضية الملعب واتهام 4 لاعبين من ” البيسيليستي” بالدوري الإنجليزي بانتهاك بروتوكول مكافحة فيروس كورونا، مما اضطر ممثلو وكالة الصحة والشرطة الفيدرالية إلى إيقاف المباراة.

وقرر الفيفا في شهر فبراير الماضي إعادة المباراة وإيقاف 4 لاعبين من الأرجنتين لمدة مباراتين وفرض غرامة مالية على كل من اتحاد الأرجنتين والبرازيل، إلا أنه سرعان ما تم استئناف القرار.

وصدر بيان من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد ب : “أكدت لجنة الاستئناف أنه تجب إعادة المباراة والإبقاء على الغرامة البالغة 50 ألف فرنك سويسري (حوالي 48 ألف يورو) المفروضة على كل من الاتحادين بسبب الإيقاف النهائي للمباراة”.

وقامت لجنة الاستئناف بتخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد البرازيلي من 550 ألف فرنك سويسري إلى 250 ألفا (حوالي 240 ألف يورو)، وعلى نظيره الأرجنتيني من 250 ألفا إلى 100 ألف فرنك سويسري (حوالي 95 ألف يورو).

ولكن على الرغم من عدم إعادة المباراة بين المنتخبين استطاع كلاهما أن يتأهل لمونديال قطر حيث تصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة بين تحتل الأرجنتين المركز الثاني.