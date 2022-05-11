انت الان تتابع خبر ما رأيك في محمد صلاح؟ حارس ريال مدريد كورتوا يصدم الفرعون المصري بإجابة غير متوقعة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يعيش الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أحد أفضل مواسمه على الإطلاق حيث ساهم في صعود فريقه ريال مدريد الإسباني لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تصديات خرافية في مباريات الفريق في المراحل الإقصائية.

وتفوق كورتوا على الثلاثي، الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول والبرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي والفرنسي فرانسيس كوكلين لاعب فياريال.

صلاح "الساحر" وفي حوار سابق تحدث عن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، قائلًا: "محمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم، يمتلك السحر". وعند سؤاله حول إمكانية انتقال صلاح إلى نادٍ خارج ليفربول، وما إن كان سيواجه صعوبة لو فعل ذلك، أكد كورتوا "أن صلاح يمكن أن ينجح في أي من الدوريات الكبرى" مشيرًا إلى أنه هو نفسه "عانى من مشكلات التأقلم عقب الانتقال إلى ريال مدريد من الدوري الإنجليزي".

ومن المرتقب أن يتواجه اللاعبان في نهائي المسابقة والذي سيقام في 28 مايو القادم.