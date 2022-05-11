انت الان تتابع خبر تعليق مثير من حلمي طولان بعد فوز إنبي على الزمالك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علق حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبين على فوز فريق بهدفين دون رد، على الزمالك، في لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022.

إنبي ألحق بالزمالك الهزيمة الثالثة هذا الموسم، بعد الخسارة من قبل أمام الأهلي ثم سموحة، بينما العملاق البترولي حقق فوزه الخامس في الدوري هذا الموسم.

تصريحات حلمي طولان بعد الفوز على الزمالك

حلمي طولان قال خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “لا يوجد شك أن نادي الزمالك أفضل فريق كرة في مصر”.

وأضاف المدير الفني للفريق البترولي: “منذ بداية الأسبوع ونحن نجهز لمباراة الزمالك، وأشكر اللاعبين على تنفيذ التعليمات وإلتزامهم بها طوال أحداث اللقاء”.

ووجه طولان اعتذاره لجماهير الزمالك على الفوز على فريقهم لكنه علل بقوله :”هذه منافسة شريفة، وأنا أحب العمل والنجاح، وأتمنى التوفيق لنادي الزمالك

المباراة لن تؤثر على مسيرته وأتمنى التوفيق له في المباريات القادمة ويقدر يحصل على بطولة الدوري”.

طولان والذي يعد أكبر مدرب الدوري عمراً، طالب جماهير الزمالك بأن لا تغضب منه لأنه مُطالب بالفوز وتحقيق النتائج ولكني زملكاوي ويجب علي العمل والالتزام.

وأشاد حلمي طولان بلاعبي إنبي ومجهودهم المبذول في مباراة الزمالك وأن مواجهة القطبين تكون بمثابة “البترينه” لإظهار قدراتهم من أجل الانضمام لأحد القطبين واللعب للمنتخب أيضا.

وشدد طولان على أنه اهتم بكافة التفاصيل الصغيرة في المباراة، ولم يترك شيء للحظ والظروف والتركيز كان عامل كبير في حسم المباراة بالإضافة إلى تنفيذ التعليمات من قبل لاعبي إنبي خاصة وأنه خاض اللقاء بسبع ناشئين.