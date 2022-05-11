انت الان تتابع خبر بعد الخسارة من إنبي.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بهدفين دون رد، فاز فريق إنبي على مضيفه الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

ولم يقدم الفريق الأبيض أداء قوي في المباراة وظهر لاعبيه في حالة فنية سيئة أمام تفوق لاعبي إنبي الذي خاض اللقاء بسبع ناشئين.

هزيمة الزمالك من إنبي

هدفي الفريق البترولي سجلهم كل من علي فوزي في الدقيقة 40 وجون أيبوكا في الدقيقة 61.

الفوز البترولي جمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة وما زال على قمة ترتيب الدوري الممتاز، بينما فريق إنبي وصل للنقطة 23 وارتفع للمركز الثامن.

مباراة الفارس الابيض المقبلة ستكون بمواجهة فريق طلائع الجيش في الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك للفوز على طلائع الجيش واستعادة نغمة الانتصارات وتعويض الإخفاق الذي حدث أمام إنبي.

وسيفتقد الزمالك لجهود نجمه طارق حامد في مباراة طلائع الجيش المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد الحصول على إنذارات أمام بيراميدز والمصري وإنبي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

الزمالك سيلتقي مع طلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.