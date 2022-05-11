موقع حجز تذاكر الاتحاد والهلال في الدوري السعودي 2022 ittihadclub.etickets.com.sa

موقع حجز تذاكر الاتحاد والهلال للمباراة المرتقبة بين الفريقين بالدوري السعودي، من أهم كلمات البحث حالياً من عشاق ومحبي الرياضة السعودية ومباريات كرة القدم معشوقة الملايين حول العالم، فيلتقي الفريقين في الجولة 27 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022، فهي مباراة فارقة في تاريخ عملاقي الكرة السعودية الزعيم والعميد، ولعشاق وجماهير الفريقين يقدم موقعكم المتميز دائماً ثقفني أهم ما يبحث عنه هذه الجماهير، بشأن الرابط الإلكتروني لحجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال وأسعار التذاكر، فنحن دائماً نهتم بنقل المعلومات والأخبار التي تهم كافة الفئات من المواطنين بمختلف البلدان.

موقع حجز تذاكر الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

الدخول عبر منصة مكاني “makani.com.sa“.

ولجماهير الاتحاد الحجز عبر “ittihadclub.etickets.com.sa“.

الدخول على الفاعليات والمباريات المقامة.

تحديد مباراة الاتحاد والهلال.

تسجيل البيانات “اسم المستخدم، كلمة المرور”.

قراءة الشروط الأحكام والموافقة عليها.

اختيار فئة التذكرة وتحديد رقم الكرسي.

دفع قيمة التذكرة إلكترونياً وتحميل التذكرة على تطبيق توكلنا.

موعد طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

يتساءل محبي وعشاق ومتابعي مباريات الزعيم والعميد، عن موعد طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022، ونؤكد لكم متابعينا الكرام أنه لم يتم طرح التذاكر للحجز إلكترونياً حتي كتابة هذا المقال، نظراً لكون موعد إقامة المباراة متبقي عليه 4 أيام، ولكن من المنتظر خلال الساعات القادمة الإعلان عن طرح التذاكر للمباراة الحاسمة للقب.

ترتيب جدول الدوري السعودي 2022

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 26 19 4 3 4 24:58 34 61 2 الهلال 25 15 7 3 5 26:51 25 52 3 النصر 26 16 3 7 4 33:48 15 51 4 الشباب 26 13 8 5 4 35:48 13 47 5 ضمك 26 12 6 8 4 38:36 -2 42 6 الفيحاء 26 8 9 9 4 22:21 -1 33 7 أبها 26 9 6 11 4 39:26 -13 33 8 الفتح 26 8 8 10 4 34:40 6 32 9 الرائد 26 8 6 12 4 39:31 -8 30 10 الأهلي 26 6 11 9 4 38:35 -3 29 11 الفيصلي 26 6 11 9 4 33:25 -8 29 12 الطائي 26 8 4 14 4 43:27 -16 28 13 الإتفاق 25 6 9 10 5 39:32 -7 27 14 التعاون 26 5 11 10 4 46:39 -7 26 15 الباطن 26 6 8 12 4 37:26 -11 26 16 الحزم 26 4 5 17 4 35:18 -17 17

موعد إقامة مباراة الهلال والاتحاد

يتم إقامة مباراة الاتحاد والهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد الموافق 15 مايو الجاري، في تمام الساعة 8,00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 7,00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة باستاد الملك عبد الله الدولي، فهو الاستاد المعتمد لفريق الاتحاد لذلك سيكون عدد جماهير الاتحاد هو النصيب الأكبر عن جماهير الهلال، ويؤكد اتحاد كرة القدم السعودي على أنه هو المشرف على تسعير التذاكر، لمنع المغالاة من جانب نادي على حساب الأخر وخلال الفترة القادمة سيتم توحيد سعر تذاكر الأفراد والعوائل، ولم يتم تحديد سعر التذاكر حتي الآن وسنتابع معكم حتي الإعلان عن طرح التذاكر وأسعارها.