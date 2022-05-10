انت الان تتابع خبر "دعم كامل للأهلي وإجراءات قوية" .. إتحاد الكرة يرفض لعب مباراة نهائي الأبطال في المغرب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام اتحاد الكرة المصري بتوجيه خطاب إلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) برفض التام عن قراره لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب ، حيث قال إيهاب الكومي عضو مجلس إتحاد الكرة المصري” لقد قمنا بتوجيه خطاب بشكل رسمي لإتحاد الكرة الأفريقي برفضنا لإقامة المباراة النهائية في دولة المغرب ، في ظل إقتراب الوداد المغربي في الوصول إلي المباراة النهائية ، وهذا يخالف مبدأ تكافؤ الفرص .

وأوضح ايهاب الكومي أيضا “أن الإتحاد المصري خاطب كاف بضرورة مراعاة التعارض الذي سيحدث بين نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي أصبح النادي الأهلي قريب منه منه مع مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 ، وسوف يكون متاح يوم واحد فقط بين المبارتين ، وهو ما يرفضه الإتحاد المصري لكرة القدم ، ومن المقرر اقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو، فيما ستكون مباراة منتخب مصر يوم 2 يونيو .

وفي وقتٍ سابق من عام 2019 في شهر يوليو قد أعلن الاتحاد الافريقي علي لعب المباراة النهائيه من مباراة واحدة فقط والغاء النظام القديم وهو لعب مبارتين ، وقد قام النادي الأهلي في وقتٍ سابق بتقديم طلب للإتحاد الإفريقي لكرة القدم بضرورة اعلان مبدئ تكافؤ الفرص بين الفريقين في نهائي أفريقيا ولعب المباراة علي ملعب محايد .