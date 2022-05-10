انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو أهداف وملخص مباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وإنبي بفوز إنبي بهدفين دون رد في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر مايو الجاري علي ملعب ستاد القاهرة الدولي معقل فريق الزمالك.

أحداث مباراة الزمالك وإنبي

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت علي واقع تقدم إنبي بهدف دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبوا الفريقين كثيرًا من أجل احراز الهدف الاول وهدف التقدم، ومر الوقت مرور الكرام دون حدوث جديد وحدث كر وفر في احداث اللقاء، وفي الدقيقة التاسعة والثلاثون سجل علي فوزي الهدف الأول لصالح فريق إنبي بطريقة جميلة، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون رد.

أهداف وملخص مباراة الزمالك اليوم