انت الان تتابع خبر نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت اليوم 10/5/2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -نعرض من خلال موقعنا المتميز نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا، التي من المقرر أن تُلعب اليوم 2022-5-10 ضمن مباريات الدوري الانجليزي 2022 والقنوات الناقله للمباراه، وسنتناول من خلال هذه الأسطر تفاصيل المباراه والتشكيل المتوقع وسنعرض الكواليس التي حدثت قبل اللقاء.

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا

يستضيف نادي استون فيلا نظيره ليفربول على ملعب “فيلا بارك”، في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال37 من الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة ويبتعد عنه المتصدر مانشستر سيتي بفارق ثلاث نقاط حيث جمع الاخير 86 نقطه، فيما يأتي استون فيلا في المركز الحادي عشر برصيد 43 بفارق نقطه عن كريستال بالاس صاحب المركز العاشر، ويرغب ليفربول في الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل التعادل فالنقاط مع مان سيتي ولو مؤقتا حتى يزيد الضغط على مانشستر سيتي، الذي سيواجه ولفرهامبتون غدا الأربعاء، وفي المقابل، يبحث استون فيلا عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التواجد في ترتيب افضل في جدول البريميرليج، وانتهت مباراة الدور الأول بين ليفربول واستون فيلا بفوز الريدز بنتيجة هدف مقابل لاشيء (1-0) ، في المباراة التي أقيمت على ملعب “انفيلد” عقر دار نادي ليفربول، وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطريه عن حقوق إذاعة مباراة ليفربول واستون فيلا حيث أنها تمتلك حقوق بث جميع مبارايات الدوري الانجليزي وجميع البطولات حصرياً عبر شاشاتها وستكون القناه هي beIN Sports premium 1HD، وعينت beIN Sports القطريه المعلق المصري المخضرم أحمد الطيب للتعليق على المباراه وهو أحد أهم المعلقين في قنوات بي إن سبورت وأفضلهم في الوطن العربي.

تشكيل ليفربول المتوقع امام أستون فيلا

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: جوميز، جويل ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

في خط الوسط: هندرسون، فابينيو، نابي كيتا.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا.

توقيت مباراة ليفربول واستون فيلا

وتنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

نتيجة مباراة ليفربول الان

انتهت احداث المباراه الناريه التي كانت تجمع بين فريق ليفربول وفريق استون فيلا في الدوري الانجليزي بفوز الريدز بنتيجة هدفين مقابل هدف (2-1).