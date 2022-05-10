انت الان تتابع خبر المناصب الإدارية للهيئة مؤقتة بالفيصلي.. أسماء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اجتمعت الهيئة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي الثلاثاء برئاسة جهاد القطيشات وأعضاء الهيئة، حيث تم توزيع المناصب الإدارية للهيئة المؤقتة على النحو التالي :

عبدالمجيد العدوان نائباً للرئيس، عادل الشوبكي أميناً للسر، أسامة العكايلة أميناً للصندوق، أمجد المجالي ناطقاً إعلامياً ومتحدثاً رسمياً بإسم النادي، زيد مزاهرة مشرفاً على ملف التسويق إلى جانب الإستفادة من خبرات معاذ الحديد في هذا المجال.

وأكد القطيشات خلال الاجتماع على تشرُف رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة بالمهام الموكلة لهم إستناداً لقيمة ومكانة النادي الفيصلي مؤكداً على أهمية تظافر جهود أسرة النادي الفيصلي كافة خلال المرحلة المقبلة لتجاوز الصعوبات التي تعترض المسيرة وفي مقدمتها الظروف المالية وشدد على أهمية الوقفة الجماهيري مع الفريق في المباريات المقبلة كونها تشكل الرافد الرئيسي للنادي وتعتبر المحفز الأول لتحقيق النتائج المرجوة.

وكانت الهيئة الإدارية إلتقت قبل الجلسة بالهيئة الإدارية السابقة وتسلمت منها الملفات الرسمية خلال فترة عملها ووجه لها القطيشات الشكر على الجهود الطيبة التي بذلوها خلال فترة توليهم شرف المسؤولية.