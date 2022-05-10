انت الان تتابع خبر نظام جديد لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إصلاحات على مسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال إضافة أربعة أندية، ليرتفع العدد إلى 36 اعتباراً من موسم 2024-2025 كما أعلن الاتحاد القاري الثلاثاء في فيينا.

وسيرتفع بالتالي عدد المباريات التي سيخوضها كل ناد في الدور الأول بنظام المجموعة إلى 8 أمام خصوم مختلفين (4 على أرضه و4 خارجها) بدلاً من 6 أمام ثلاثة خصوم (3 ذهاباً و3 إياباً) بحسب النظام الحالي.

وقال رئيس الاتحاد القاري السلوفيني الكسندر تشيفيرين “نحن واثقون من أن النظام الجديد الذي تم اختياره يمنح التوازن الحقيقي ومن شأنه تطوير ميزان المنافسة وتوفير إيرادات صلبة نستطيع توزيعها على الأندية، رابطات الدوري وعلى كرة قدم للجذور في مختلف أنحاء قارتنا”.