شباب الأردن يحبط العقبة في الدوري

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الرياض - احمد صلاح - أحبط شباب الأردن مضيفه العقبة، وتعادل معه "1-1" في المواجهة التي جرت اليوم الإثنين، في ختام الجولة الخامسة لبطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

وتقدم فريق شباب العقبة بهدف السبق عن طريق فرج المزيني بالدقيقة "47"، وأحرز شباب الأردن التعادل عن طريق سليم عبيد بالدقيقة "68".

واستقر فريق شباب الأردن بالمركز الثالث برصيد "7" نقاط، فيما تقدم العقبة وأصبح خامساً بـ "6" نقاط.

وأقيمت اليوم الإثنين مباراتين حيث كان الوحدات قد فاز على معان بثلاثية نظيفة.

ومع ختام الجولة الخامسة فقد احتفظ فريق الحسين إربد بصدارة الترتيب برصيد "11" نقطة يليه الفيصلي بـ "9" نقاط.