التعديلات الجديدة لدوري أبطال أوروبا UEFA يغير نظام دوري أبطال أوروبا 2024 وسط أعتراضات

دوري أبطال أوروبا أقوى بطولة كرة قدم في العالم، تم إدخال تعديلات جديدة عليها وأصبح البحث الآن من قبل عشاق الساحرة المستديرة عن تلك التعديلات هو أهم كلمات البحث عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، ومن خلال هذا المقال عبر موقعكم المتميز ثقفني، سنقدم لكم أهم التغيرات التي أقرها “اليويفا” الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بهدف تطوير المسابقة الأهم في العالم والتي تعتبر أكبر المسابقات العالمية من حيث المشاهدة والإيرادات، التي تدرها على الاتحاد الأوروبي نتيجة البث التلفزيوني للمباريات.

كان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني، الكسندر تشفيرين قد صرح اليوم أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تدر دخلاً أكبر على الأندية الأوروبية المشاركة في البطولة، وعلى كرة القدم في كل أنحاء قارتنا الأوروبية، وصرح أننا واثقون من أن النظام الجديد يمنح التوازن الحقيقي، ومن شأنه تطوير ميزان المنافسة.

التعديلات الجديدة لدوري أبطال أوروبا 2025/2024

أضافه أربع فرق ليصبح عدد الفرق المشاركة 36 فريق بدلاً من 32 فريق حالياً. أستبدال دور المجموعات المعمول به حالياً ببطولة واحدة مصغرة في مجموعة واحدة فقط. يلعب كل فريق 8 مباريات في المجموعة الواحدة أربع مباريات على ملعبه ومثلهم خارج أرضه. منح الدولة الخامسة في تصنيف الاتحاد الأوروبي بعد الدول الأربع الكبرى “انجلترا، أسبانيا، فرنسا، ألمانيا” مقعد أضافي في دوري الأبطال. في الدور ثمن النهائي سيتأهل الفرق الثماني الأولى مباشراً. الفرق التي ستحتل من المركز التاسع إلي المركز السادس عشر سوف تواجه الفرق التي سوف تحتل المراكز من السابع عشر إلي المركز الرابع والعشرون مع منح أفضلية للفرق من أل 9 إلي أل 16 اللعب في لقاء العودة على ملاعبها.

دوري أبطال أوروبا الجديد

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن بداية من الدور نصف النهائي ستلعب المباريات على ملاعب محايدة، مما يجلب المزيد من الأرباح من الإعلانات التجارية، ورفع أرباح البث التلفزيوني للمباريات.

كيف سيتم تحديد الفرق الأربع الإضافية

من أهم التعديلات الجديدة لدوري أبطال أوروبا الفرق الأربع التي ستضاف وسوف يتم تحديدها كما يلي.