الان ŇÔŴ.. بث مباشر الزمالك وانبي يلا شوت Yalla zsc|| اتفرج مباراة الزمالك وانبي بث مباشر اليوم 2022-05-10 يلا شوت

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الرياض - احمد صلاح - بث مباشر الزمالك، بث مباشر الزمالك وانبي يلا شوت، نقدم من خلال موقعنا الرائد مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي Zamalek vs Enbi المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين في افتتاحية منافسات الاسبوع الثامن عشر في الدوري المصري الدرجة الاولي لكرة القدم، حيث تستعد ارضية ملعب القاهرة الدولي لاستضافة بث مباشر الزمالك وانبي مواجهة من العيار الثقيل موعودين بها الليلة اللقاء الذي دائما يكون ممتع بين الثنائي ومن النادر ان تنتهي مواجهة بينهما بنتيجة التعادل او بدون اهداف، حيث جميع المؤشرات والشواهد تقول بأننا علي موعد مع الاستمتاع بسهرة كروية كبيرة، بث مباشر الزمالك وانبي.

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بث مباشر الزمالك الان، يعود الزمالك إلي منافسات الايجيبشن ليج بنسخته الجارية، بلقاء صعب من جانب مستواه وحساباته الفنية امام فريق انبي، المواجهة الذي دائما تكون غير سهلة علي الاطلاق بالنسبة للفريقين لكننا في نهاية المطاف نشاهد فيها فنيات علي اعلي مستوي، ويبحث الفارس الابيض علي الخروج من هذه الموقعة النارية بالعلامة الكاملة للإستمرار في سلسلة نجاحاته الذي يقدمها وسلسلة الانتصارات التي تأمل الجماهير البيضاء بألا تنقطع اليوم ويستمر فريقهم في صحوة الفوز المسيطرة عليه في الآونة الاخيرة، فهل ينجح الفريق البترولي الليلة ايقاف قطار انتصارات الابيض وتحقيق الفوز عليه في عقل داره؟، نتابع في بث مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع لمعرفة الرد القاطع علي هذا التساؤل، مشاهدة مباراة الزمالك يلا كورة.

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بث مباشر الزمالك بدون تقطيع، يأتي الفارس الابيض لقاء انبي بدفعة معنوية قوية، وذالك بعد الفوز الصعب الذي حققه في مباراته الاخيرة بالدوري الذي جمعته امام الشرقية للدخان “ايسترن كومباني” بهدفين مقابل هدف وحيد، اللقاء الذي كان علي اعتاب بأن ينتهي بنتيجة التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، لولا احمد سيد زيزو الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 91 من الوقت بدل ضائع، وقاد فريقه نحو تحقيق ثلاث نقاط في غاية الاهمية، كان سيعاني فريقه كثيراً اذا لم يتحققوا، حيث بدأت مدرسة الفن والهندسة تدخل في مباريات صعبة امام فرق المربع الذهبي ومنتصف جدول الترتيب، ويحتاجوا بأن يكونوا في قمة تركيزهم بالمواعيد المقبلة من اجل تحقيق المطلوب وهو زيادة فارق النقاط مع غريمهم التقليدي النادي الاهلي، مشاهدة مباراة الزمالك كورة بلس.

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مشاهدة مباراة الزمالك الان، ارتقي المستوي الفني للاعبي الزمالك بشكل واضح عند الجميع وارتفع الاداء بصورة واضحة منذ تولي المدرب البرتغالي غوستالفو فيريرا المهمة، البداية السيئة للفارس الابيض في البطولة الذي جعلته خارج المنافسة علي الصدارة بسبب كثرة التعثرات والهزائم التي تلقاها في المباريات الاولي، لكن نهض اللاعبين مرة آخري واصبح هناك جمل تكتيكية تنفذ في الملعب، ويتواجد الملكي في الوقت الحالي في المركز الاول بجدول الترتيب برصيد 41 نقطة تحصل عليهم بعد الانتصار في 13 لقاء والتعادل في مباراتين والهزيمة في مثلهم، لكنها تبقي صدارة بشكل مؤقت لحين عقد المباريات المؤجلة للمارد الاحمر حيث لعب اقل من الابيض بثلاث مباريات وبمواجهة اليوم سيكونوا اربع مواجهات، بث مباشر الزمالك يلا شوت حصري.

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الزمالك مباشر. ستكون المهمة صعبة اليوم علي الزمالك ومتوقع انه سيلاقي صعوبات كبيرة امام انبي خاصة امام رأس الحربة لايبوكا الذي يقدم مستوي متميز في بطولة الدوري واصبح من اللاعبين الذي يتنافسوا علي تحقيق لقب هداف الدوري، وهو الامر الذي حذر منه فيريرا خط الدفاع بمراقبة هذا اللاعب بالتحديد وعدم ترك له مساحات للتسجيل، تبدو حظوظ الفريقين لتحقيق الانتصار 50% لكلاً منهما، ولا يوجد فريق له افضلية علي الآخر، وتبدو الكفة متراجحة ومتساوية بشكل كبير، ومن سيقدم الاداء المعروف عنه سيكون الفوز حليفه، لنتابع الليلة اي من الطرفين سيكون له الكلمة العليا ويحسم هذه القمة النارية لصالحه، بث مباشر الزمالك وانبي جول العرب.

بث مباشر الزمالك يلا لايف

9:00 بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت السعودية

8:00 بتوقيت الجزائر

11:00 بتوقيت الامارات

10:00 بتوقيت العراق

9:00 بتوقيت السودان

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تذاع المباراة عبر قناة on time sport 1 بتعليق حاتم بطيشة الذي يعود للتعليق علي مباريات مدرسة الفن والهندسة، ويمكنكم متابعة بث مباشر الزمالك وإنبي من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة، وسنوافيكم بآخر المستجدات التي ستحدث حتي انطلاقة صافرة بداية احداث اللقاء من قبل الحكم محمود بنا الذي تم تعيينه حكم ساحة للقاء اليوم.

قبل بداية اللقاء دعونا نلقي نظرة علي تاريخ مواجهات الزمالك وانبي حيث سنجد أن الثنائي تقابلوا في 34 مباراة في بطولة الدوري المصري، نجح الفارس الابيض في أن يحقق الفوز في 19 لقاء بينما فاز إنبي في خمس مواعيد فقط، وحسم التعادل في عشر مباريات، سجل مدرسة الفن والهندسة 47 هدف واستقبل في شباكه 25 جول، حيث هناك تفوق واضح وصريح الزمالك والتاريخ يبتسم له بشكل كبير، لكن سيقاتل حلمي طولان مدرب الفريق البترولي علي الخروج من هذه الموقعة بأفضل نتيجة إيجابية يمكن تحقيقها.

متوقع ان يخوض الزمالك لقاء انبي اليوم بالقوة الضاربة بتشكيلة من العيار الثقيل تضم كافة العناصر الهجومية التي يمتلكها في قائمته وذالك نظرا لأهمية مباراة اليوم وضرورة تحقيق الفوز فيها من أجل زيادة فارق النقاط مع ببيراميدز والاهلي للإستمرار في قمة الدوري، ولا يعاني الفارس الابيض من اي غيابات اليوم تؤثر عليه وعاد جميع اللاعبين الذي كانوا تعرضوا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء وانضموا الي القائمة واصبحوا جاهزين للمشاركة بشكل طبيعي.

لم يعد الكثير يفصلنا عن انطلاقة ضربة بداية مباراة الزمالك وانبي المرتقبة والمنتظرة بقوة من قبل الجماهير الزملكاوية بالأخص لمتابعة فريقهم من جديد بعد غياب تسع ايام متواصلة عن المشاركة في اي لقاء سواء رسمي او ودي، وذالك لحصول اللاعبين علي اجازة عيد الفطر المبارك وتوقف جميع المسابقات، وسيعمل لاعبي الزمالك علي كتابة عودة سعيدة وتحقيق الفوز من اجل اسعاد جماهيرهم، علي ان نتابع ماذا سيحدث في الدقائق المقبلة.