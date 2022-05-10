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الرياض - احمد صلاح - “مش ديانج”.. نجم الأهلي على ردار أندية أوروبا في الفترة المقبلة

تمكن الفريق الاول للنادي الاهلي مساء السبت من الفوز على فريق وفاق سطيف الجزائري بنتيجة اربعة اهداف مقابل لا شيء على استاد الاهلي وي السلام في مباراة الذهاب من دور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا لموسمها الجديد 20 22 والتي يسعى المارد الاحمر للفوز بها للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخ النادي، حيث من المقرر ان تكون مباراة العودة يوم السبت المقبل على الاراضي الجزائرية.

ومن جانبه كشفت بعض الصحف الجنوب افريقية ان مهاجم النادي الاهلي بيرسي تاو قد وصله العديد من العروض الاوروبية في الفترة الاخيرة خاصة بعد تألقه مع النادي الاهلي عقب العودة من اوروبا خاصة الدوري الانجليزي الذي لعب فيه مع نادي برايتون.

حيث تحدثت الصحف عن محادثات الاندية الاوروبية مع اللاعب قبل انضمامه للنادي الاهلي، ولكنه فضل العودة الى افريقيا عن طريق بوابة الاهلي، ومن المتوقع ان يوافق اللاعب للرحيل للدوري الانجليزي مرة اخرى، وكان بيرسي قد وقع مع النادي الاهلي في بداية الموسم الكروي الحالي بعقد مدته اربعة مواسم بمبلغ مليون و800 دولار.