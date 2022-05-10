انت الان تتابع خبر موعد مباراة ليفربول ضد أستون بيلا والقنوات الناقلة.. في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بدأ جميع عشاق الساحرة المستديرة البحث عن موعد مباراة ليفربول ضد أستون بيلا والقنوات الناقلة، وذلك لأنها من المباريات الهامة التي تبث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وينتظرها الجميع بشغف كبير.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون بيلا والقنوات الناقلة

ويقابل فريق ليفربول بول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، كضيف على أستون فيلا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ 9 مساءاً على ملعب فيلا بارك وهو معقل أستون فيلا، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة 33 للدوري الإنجليزي الممتاز، وتبث المباراة على قناة بي إن سبوت 1 اتش دي ويعلق عليها المصري المتألق أحمد الطيب.

ترتيب ليفربول داخل جدول الدوري الإنجليزي

وحصل نادي ليفربول على المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد وصل لـ 83 نقطة، وذلك يأتي بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر القائمة، ويأتي هذا قبل ثلاث جولات على نهاية البطولة، وتعد من أبرز الأشياء التي لفتت انتباه جميع مشجعين الفرق في الدوري الإنجليزي.

مباراة ليفربول وأستون فيلا

وسوف يدخل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح في مباراة اليوم وهو يرفع شعار “لا بديل” عن الفوز، وهذا بغرض تقسيم الصدارة الخاصة بالدوري الممتاز “مؤقتاً”، مع نادي مانشستر سيتي وهو يريد أن يحافظ على فرصته في الحصول على اللقب، وأيضاً كان ليفيربول بول قد تعادل مع توتنهام بهدف واحد مقابل هدف واحد في الجولة الماضية من المسابقة الخاصة بالدوري الإنجليزي.