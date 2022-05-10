انت الان تتابع خبر عاجل.. تحذير شوبير من تشتيت لاعبي الاهلي قبل لقاء وفاق سطيف.. التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد شوبير بالتحذير من تشتيت جميع لاعبي ي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، و ذلك قبل لقاء وفاق سطيف الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهذه المباراة تهم كلاً من الفريقين.

موعد لقاء الأهلي ووفاق سطيف الجزائري

وسوف يقابل الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري يوم السبت القادم في الجزائر، وهذا يكون في لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بـ 4 أهداف بدون مقابل.

شوبير ينصح اللاعبين بعدم الخروج عن تركيز المباراة

وأكد أحمد شوبير خلال العديد من التصريحات عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، قائلاً “أنا لو مسؤولًا في النادي الأهلي سوف أتقدم باحتجاج، على إقامة مباراة نهائي البطولة الأفريقية في دولة المغرب، لكن الأهم الاستعداد لمباراة وفاق سطيف، وعدم خروج اللاعبين عن تركيز المباراة”.

تحذير شوبير من تشتيت لاعبي الاهلي قبل لقاء وفاق سطيف

وتابع شوبير قائلاً “الأهلي لم يحسم التأهل إلى المباراة النهائية حتى الآن، على الرغم من فوزه في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، مفيش شيء مضمون في كرة القدم”، ومثل شوبير بخسارة برشلونة أمام روما في دوري أبطال أوروبا على الرغم من فوزه في مباراة الذهاب بـ 4 أهداف.

وأنهي حديثة قائلاً “طلبي هو عدم تشتيت لاعبي الأهلي، عن المهمة الأهم وهي مباراة وفاق سطيف، وأن يكون التحرك بشأن ملعب المباراة النهائية من جانب مسؤولي القلعة الحمراء واتحاد الكرة”.